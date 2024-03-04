Konkasör kiralama hizmeti alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Konkasör kiralama hizmeti alacak. Konkasör Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif açma tarihi 19 Mart Salı günü saat 10:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi