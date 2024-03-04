Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Hasan Ayaz, İzmit Belediyesi’nin seçim öncesi tuvalet, çay fiyatı ile aldığı karar, kent lokantası gibi çalışmalarına değindi. Ayaz, “Seçime kadar; Tuvaletler İzmit’te niye bedava değildi? Kafelerde çay niye 3.5 Tl değildi? Şimdiye kadar hangi Ramazan’da çadır kurup iftar verdiniz? “Millet Lokantaları” vardı da niye İzmitliler seçime kadar göremedi? Roman kardeşlerimiz şimdi mi kıymete bindi? Daha onlarca soru…? Demirelvari politikalarla gözümüzün içine baka baka siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz Fatma Hanım?” diye paylaşımda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Son Pişman - Bravo Hasan bey, bu yapılanlar göz boyama ve milleti aptal yerine koyma, giderayak Tutuş’a tuzak kuruyorlar, herkes biliyor Fatma Hn kazansa bile seçim sonu bu kıyakların hiçbiri devam edemez
Ab. - Hasan bey merhaba , Vatandaş olarak ta bu güzel hizmetlerden herkes memnun olmaktadır. İnşallah seçim sonrası da bu güzel hizmetler aksamadan devam eder.
Körfez - tuvaletlerin devam edeceğine inanmayı çok isterim. chp böyle tutmaya devam eder mi bilmem ama ak parti geldiğinde ilk icraati orayı ihaleye vermek olur. lütfen sn.tutuş burayı okuyorsanız kazanmanız takdirinde yenicuma böyle kalsın ve dahi fevziye de mümkünse sembolik 1 tl ya da kentkart ya da evet mümkünse 0 tl olsun. o 5 tl ye ihtiyacı oluyor şu ekonomide insanın. biri de tuvaletten para kazanmayıversin vergisiz algısız kayıtsız şartsız.
İzmit Sakini - Siz gerçekten bu hizmetin devam edeceğine inanıyormusunuz?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.