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04 Mar 2024 - 13:21- Siyaset G:

Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim öncesi aldığı kararları eleştirerek, “Demirelvari politikalarla gözümüzün içine baka baka siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz Fatma Hanım?” dedi.

Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz? mask
Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?
Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Hasan Ayaz, İzmit Belediyesi’nin seçim öncesi tuvalet, çay fiyatı ile aldığı karar, kent lokantası gibi çalışmalarına değindi. Ayaz, “Seçime kadar; Tuvaletler İzmit’te niye bedava değildi? Kafelerde çay niye 3.5 Tl değildi? Şimdiye kadar hangi Ramazan’da çadır kurup iftar verdiniz? “Millet Lokantaları” vardı da niye İzmitliler seçime kadar göremedi? Roman kardeşlerimiz şimdi mi kıymete bindi? Daha onlarca soru…? Demirelvari politikalarla gözümüzün içine baka baka siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz Fatma Hanım?” diye paylaşımda bulundu.

Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?

Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?
Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, sosyal, seçim

04 Mar 2024 - 13:21 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Son Pişman - Bravo Hasan bey, bu yapılanlar göz boyama ve milleti aptal yerine koyma, giderayak Tutuş’a tuzak kuruyorlar, herkes biliyor Fatma Hn kazansa bile seçim sonu bu kıyakların hiçbiri devam edemez

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 04 Mart 14:54
01

Ab. - Hasan bey merhaba , Vatandaş olarak ta bu güzel hizmetlerden herkes memnun olmaktadır. İnşallah seçim sonrası da bu güzel hizmetler aksamadan devam eder.

Yanıtla . 22Beğen . 8Beğenme 04 Mart 13:43
04

Körfez - @Ab. 01 nolu yoruma cevabı: tuvaletlerin devam edeceğine inanmayı çok isterim. chp böyle tutmaya devam eder mi bilmem ama ak parti geldiğinde ilk icraati orayı ihaleye vermek olur. lütfen sn.tutuş burayı okuyorsanız kazanmanız takdirinde yenicuma böyle kalsın ve dahi fevziye de mümkünse sembolik 1 tl ya da kentkart ya da evet mümkünse 0 tl olsun. o 5 tl ye ihtiyacı oluyor şu ekonomide insanın. biri de tuvaletten para kazanmayıversin vergisiz algısız kayıtsız şartsız.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Mart 15:50
03

İzmit Sakini - @Ab. 01 nolu yoruma cevabı: Siz gerçekten bu hizmetin devam edeceğine inanıyormusunuz?

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 04 Mart 15:12
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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