Hasan Ayaz: Siz İzmitlileri kandıracağınızı mı zannediyorsunuz?

Körfez - @Ab. 01 nolu yoruma cevabı: tuvaletlerin devam edeceğine inanmayı çok isterim. chp böyle tutmaya devam eder mi bilmem ama ak parti geldiğinde ilk icraati orayı ihaleye vermek olur. lütfen sn.tutuş burayı okuyorsanız kazanmanız takdirinde yenicuma böyle kalsın ve dahi fevziye de mümkünse sembolik 1 tl ya da kentkart ya da evet mümkünse 0 tl olsun. o 5 tl ye ihtiyacı oluyor şu ekonomide insanın. biri de tuvaletten para kazanmayıversin vergisiz algısız kayıtsız şartsız.