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Araç satışlarında seçim etkisi

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Faiz artışları birçok sektörde satışları düşürmeye başlasa da otomotiv pazarından rekorlar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar ÖTV muafiyetli satışlara ve seçim sonrası zam beklentisinin talebi öne çektiğine işaret ediyor.

Araç satışlarında seçim etkisi mask
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Hükümetin mayıs seçimleri sonrasında imza attığı faizlerde artış politikası konutta satışları düşürürken, otomotivde beklenen etkiyi henüz göstermedi.

Türkiye genelinde otomotiv satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu ve tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 112,6 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.

İTHALATTA DA YÜKSEK SEYİR

Otomotiv satışlarıyla birlikte otomotiv ithalatı da yüksek seyrini korudu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, motorlu kara taşıtları ithalatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 artışla 2 milyar 693 milyon dolara yükseldi.

Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre motorlu taşıtlar ithalatı yüzde 29,7'lik artışla 4 milyar 661 milyon dolara yükseldi.

Ocak-şubat döneminde motorlu taşıtlar ihracatı da yıllık yüzde 11,7'lik artışla 5 milyar 127 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalattaki artış hızı, ihracatın altında kaldı.

Motorlu kara taşıtları ithalatı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 82,5'lik artışla 32,3 milyar dolara yükselmiş ve tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü ve 1 milyon 232 bin 635 satış rakamıyla rekor kırmıştı.

FAİZLER İKİYE KATLANDI

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde yüzde 25 olan taşıt kredisi faizleri, Ocak 2024'te yüzde 50 ile 21 yılın zirvesini gördü ancak yüksek faizlere rağmen otomotiv pazarında satışlar yüksek seyretti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, taşıt kredileri son dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Ocakta yüzde 50'yi gören ortalama taşıt kredisi faizleri, önceki hafta ortalamada yüzde 40 oldu.

SEÇİM SONRASI FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Otomotiv sektörü temsilcisi Aykan Ceylan, faiz artışlarına rağmen satışlardaki yüksek seyrin nedenlerini sozcu.com.tr'ye anlattı.

"En büyük neden, özel tüketim verigisi (ÖTV) muafiyetli satışlar" diyen Ceylan, geçen yıl araç fiyatları hızlı artınca ve arz sorunu olunca birçok kişinin bu kapsamdaki alımını bu yıla ertelediğini, bu yüzden ocak, şubat aylarında ÖTV muafiyetli araç satışlarının yüksek seyrettiğini, martta da bu kapdamdaki satışların yüksek seyretmesini beklediklerini dile getirdi.

Eylül ayından bu yana otomotiv firmalarının kur artışını fiyatlara yansıtmayıp indirim kampanyaları düzenlediğini, son 6 ayda maksimum zam oranının yüzde 6-10 aralığında olduğunu, bunun da satışları artırdığını belirten Ceylan, imart ayında da bu nedenle satışların yüksek seyretmesini beklediğini söyledi.

İnsanların 31 Mart seçimleri sonrasında araç fiyatlarında artış beklentisi olduğunu, bu yüzden de seçim öncesinde yoğun talep ortaya çıktığını belirten Ceylan, kendisinin de seçim sonrasında sadece nisan ayında en az yüzde 10'luk fiyat artışı beklediğini kaydetti.

Seçim sonrasında hem kur artışının fiyatlara yansımasını hem de indirim kampanyalarının sona ermesini beklediğini belirten Ceylan, otomobillerde 150 bin ile 500 bin TL arasında nisanda zam beklediğini söyledi.

Ceylan, 2023'te 1 milyon 232 bin olan otomotiv pazarının bu yıl 800 bine düşeceği beklentisiyle firmaların siparişleri verdiğini ancak bu rakamın aşılmasını beklediğini, insanların otomobili yeniden yatırım aracı olarak görebileceğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Zam, Türkiye, seçim, hafta, Ocak, araç, 31 Mart

04 Mar 2024 - 13:58 - Gündem --- Okunma

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