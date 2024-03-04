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04 Mar 2024 - 14:08- Gündem G:

Büyükşehirden küçük ölçekli balıkçılara 4.5 milyonluk destek

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Kocaeli Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada “Yaklaşık 300 balıkçımıza 4.5 milyon liralık destek sağlamış olacağız.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Büyükşehirden küçük ölçekli balıkçılara 4.5 milyonluk destek mask
Büyükşehirden küçük ölçekli balıkçılara 4.5 milyonluk destek
Büyükşehirden küçük ölçekli balıkçılara 4.5 milyonluk destek
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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA EKİPMAN DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Balıkçılara Destek Paketi Dağıtım Töreni SEKA Deniz Düğün Salonunda gerçekleşti. Açılacak olan yeni sezona hazırlık için balıkçılara ekipman dağıtıldı. Bu yıl yaklaşık 300 balıkçıya 4 buçuk milyon değerinde boya, bayrak, tulum ve yağmurluk desteği verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile yapılan törene İl Tarım Müdürü Levent Küçük, balıkçı dernekleri ve balıkçılık yapan vatandaşlar katıldı.

Büyükşehirden küçük ölçekli balıkçılara 4.5 milyonluk destek

 

KÖRFEZ’İN TEMİZLENMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Ali Sarı yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:  “Yine güzel bir gündeyiz. Büyükşehir belediyemiz ve Tahir Başkanımıza yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz ve bu bizim balıkçımız için çok önemli. Körfez’de 1 senedir büyük bir temizlik var, bu bizim için çok güzel bir olay. Körfezimizde güzel balıklarımız çıkmaya başladı. Kocaeli olarak Mamara ve Karadeniz’e kıyımız var. Biz bu anlamda çok şanslıyız.”

Büyükşehirden küçük ölçekli balıkçılara 4.5 milyonluk destek

 

TOPLAM 4.5 MİLYON LİRALIK BİR YARDIM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Sizlerle destek kapsamında üçüncü buluşmamız. Bu programı sizlere destek olmak, yanınızda olduğumuzu göstermek için gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız destek yaklaşık 300 balıkçımıza toplamda 4 buçuk milyon liradır. Bu da tekne başına da 15 bin liraya denk geliyor. Baktığınız zaman büyük bir tutar değil ama yanınızda olduğumuzu göstermek için önemli bir çalışma.

 

Büyükşehirden küçük ölçekli balıkçılara 4.5 milyonluk destek

KÖRFEZ’DE 23 TANE ARITMA TESİSİ VAR

Bizim size yapacağımız asıl katkı tesislerde yaptığımız arıtma ve denizi temiz tutabilmektir. Arıtmanın yapılmaması halinde müsilaj ortaya çıkar. Denizde müsilaj varsa ağ atmak mümkün değil.. Körfezin etrafında 23 tane arıtma tesisi var. Bunların yıllık elektrik masrafı 600 milyon lira. Azot ve fosfor müsilajın beslenme kaynakları. Denize ne kadar çok atık su atarsanız ve sıcaklık yüksek olursa müsilajın olmama imkanı yok.

 

Büyükşehirden küçük ölçekli balıkçılara 4.5 milyonluk destek

İSTANBUL İHMALKAR DAVRANIYOR

Suyun asıl kirleticisi konumunda İstanbul var. İstanbul’un arıtma konusunda ciddi yatırımlar yağış aşı gerekiyor ama ihmalkar davranıyorlar. Tarımsal faaliyetlere dikkat edilmeli. Marmara’yı koruyamayacak balık tutma şansımız olmaz. Marmara Belediyeler Birliği toplantılarında da bunu hep söylüyorum. Önümüzdeki süreç inşallah daha iyi mücadele yoluna gidilecektir. İstanbul’un arıtma tesisi yaparak çalıştırması gerekiyor.

 

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÇEVRE PROJESİ

Dip Çamuru temizleme projesi ile 120 milyon dolarlık projenin altına girdik. Cumhurbaşkanlığı, Çevre Bakanlığı ve biz paydaşız. Masrafı üç paydaş bölüştük. Bu proje dünyada en önemli çevre projelerinden bir tanesidir. Fethiye ve Marmaris’te aynı uygulamayı başlatacaklar. İzmir Körfezi’nde aynı çalışma sistemi gelecek. Dip çamurunun çıkmaması halinde daha kötü durumlar olacak.  Maalesef çok tutarsız akla ziyan açıklamalar yapılıyor. Denizdeki kirli çamuru aldınız ormanın içime gömüyorsunuz diyorlar. Denizden çamuru çıkan belediyenin çevreye zarar vermesi mümkün olmaz.” 

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04 Mar 2024 - 14:08 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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