LPG’ye zam geliyor!

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,66 dolardan işlem görüyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

LPG'nin litresi ortalama 20 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

Kocaeli

Benzin: 40,46 TL

Motorin: 40.07 TL

Kaynak: Haber Merkezi