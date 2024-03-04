Yeşilova Mahallesi meşalelerle ‘Tutuş’tu

AK Parti İzmit İlçe SKM programları kapsamında Yeşilova Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, meşalelerle karşılandı. Büyük coşkunun hakim olduğu programda Tutuş’a vatandaşlar tarafından yogun ilgi vardı.

YOĞUN KATILIM VARDI

Başkan Adayı Tutuş’un Yeşilova Mahallesi ziyaretinde, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, yöneticiler ve partililer eşlik etti. Toplantının gerçekleşeceği alana kadar meşaleler eşliğinde yürüyen Tutuş, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Gençler tarafından atılan sloganlar sonrasında konuşan Başkan Adayı Tutuş, “Yeşilovalı komşularıma genç kardeşlerime bu akşam bizleri coşku ve ilgiyle karşıladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu sevgi inanın karşılıksız değil. Bizler bu sokaklarda büyüdük. Birçoğunuzla aynı sıralarda okuduk, top koşturduk, beraber askere gittik.

TUTUŞ, “SİZDEN BİRİYİM”

Şimdi içinizden çıkan bir kardeşiniz, arkadaşınız yaşadığımız İzmit’imizi yönetmek için bir yola çıktı. Sizler beni bu yolculuğumun en başından beri hiç yalnız bırakmadınız. Desteğiniz ve ilginiz inanın bana güç veriyor. Bu akşam gösterdiğiniz bu birliktelik için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Rabbime; doğup büyüdüğüm, her sokağında ayrı ayrı anılarımın olduğu İzmit'imize hizmet etme şansı verdiği için hamdediyor, şükrediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN