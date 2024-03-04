Ayasofya Camii, On bir ayın sultanına hazırlanıyor

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, caminin içi ve çevresi temizlendi.
Halılar elektrik süpürgeleriyle süpürüldü, tozu alınan ayakkabılıklara ve caminin içine dezenfektan sıkıldı. Şadırvan, cami avlusu ve Ayasofya meydanı sıcak su ve dezenfektanla yıkandı. Temizlik işlemi sonrası caminin içine ve dışına gül suyu sıkıldı.
Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Fatih Yıldız, caminin 20 kişilik bir ekiple temizlendiğini belirterek, "Çalışmalar ramazan boyunca devam edecek. Ramazanda her akşam camiye gül suyu sıkılacak. Amacımız ramazanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlarımız için daha temiz bir ibadet ortamı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.