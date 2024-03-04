Ölmez: Hep birlikte Kandıra olacağız

AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Kandıra’nın dört bir yanında vatandaşlarla kucaklaşıyor. Erol Ölmez son olarak Araman’daydı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

PROJELERİMİZ HAZIR

Ölmez’e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selim Çoban, İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. “Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Kandıra olacağız” diyen Ölmez, “Kandıra'mızı daha ileriye taşımak için çalışmaya hazırız, kararlıyız. 31 Mart sonrasında da projelerimizle Kandıra’yı daha güzel noktalara taşıyacağız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN