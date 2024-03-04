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Zeytinoğlu dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi

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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, geçici dış ticaret ve enflasyon oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Zeytinoğlu dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi mask
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında ihracatımız 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın şubat ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 13.6 arttı. Geçen yılın şubat ayında deprem etkisiyle ihracatta bir daralma yaşanmıştı. Ancak bir önceki yıla göre kıyasladığımızda da yine yüzde 6 üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz ve ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden Almanya ile yüzde 1.6, ABD ile yüzde 22.4, İtalya ile yüzde 3.8, Irak ile yüzde 47.6 ve İngiltere ile yüzde 25.4’lük artışlar olduğunu söyledi.

ALT KALEMLER

Şubat ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu “Şubat ayında ithalat 28 milyar 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.5’luk gerileme olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 24.1’lik artış,  hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 18.2 gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 26.1 oranında artış var. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini, kurların rekabetçi seviyede olmasının tüketim malları ithalatı talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

ENFLASYON ORANLARI

Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon oranlarına ilişkin açıklamasında, “Şubat ayında TÜFE aylık yüzde 4.53 artarak yıllık yüzde 67.07’ye, ÜFE ise aylık yüzde 3.74 artarak yıllık yüzde 47.29’a yükseldi. Enflasyonda aylık artışların yavaşladığını ancak geçen yılın aynı ayının üzerinde gerçekleştiğinden yıllık enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Döviz kurlarındaki hareketlenme ve baz etkisiyle yılın ilk yarısına kadar enflasyonda yükseliş eğiliminin devam edeceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN

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04 Mar 2024 - 15:37 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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