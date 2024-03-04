Körfez Gençlerbirliği Türkeli Gençlikspor’u 2-0 yendi

İlk hafta Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan Körfez Gençlerbirliği ile Darıca Türkeli Gençlikspor arasındaki maçta ev sahibi Körfez GB maçtan galip ayrılmasını bildi. Maçın ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol olmazken, ikinci yarıya hızlı başlayan Körfez ekibi 46. dakikada Nihat Sonsöz’ün golü ile 1-0 öne geçti.
3 PUAN MORAL OLDU
Misafir takım bu golden sonra ataklar geliştirerek maça yüklendi ama zaman zaman açıklar da verdi. Oyunun son dakikalarında bunu fırsata çeviren Körfez Gençlerbirliği uzatma dakikalarında Efe Altuk ile skoru 2-0 yaparak maçı tamamladı. İlk haftayı 3 puanla bitiren Körfez ekibi büyük bir moral kazandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.