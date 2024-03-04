İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin: İYİ Partili İzmit’te oyunu CHP’ye vermez

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde İYİ Parti İzmit adayı ilan edilen Kocaeli Barosunun başarılı avukatlarından olan Kamil Şirin, çalışmalarını sürdürüyor. Aday ilan edildikten sonra çalışmalara seri şekilde devam eden Şirin, hane ziyaretlerinin yanı sıra esnaf ve STK ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaret kapsamında gazetemizi ziyaret eden Şirin, saha çalışmalarında İzmit’te İYİ Parti’ye dönük teveccühün üst seviyede olduğunu söyledi.



OYLARIMIZI ARTIRDIK



14 Mayıs’taki genel seçimde yapılan ittifakın İYİ Parti’ye büyük bir zarar verdiğini söyleyen Şirin, bu kaybın telafi edildiğini söyledi. 31 Mart seçiminden önce İzmit kamuoyuna hâkim olduklarını belirten Şirin, “Genel seçimden sonra dağılan ittifaktan sonra partimize karşı bir tepki oluştu, ‘size oy vermeyiz’ diyen bir kesim oluştu. Bu kesim şimdilik yok. Sahaya hâkim olduk. Giden oylarımızı geri çevirdik, oylarımızı artırdık. İzmit’te oy kaybetmeyiz” dedi.



İYİ PARTİ’NİN OYU İYİ PARTİ’YE GELİR



İzmit’te İYİ Parti’nin oy kaybetmeyeceğini söyleyen Şirin, sözlerini şöyle sürdürdü; “İYİ Parti’nin oyları İYİ Parti’ye gider. Temel siyasi duruşumuz çok nettir. İyi bir ekip olduk. İlçe teşkilatımız, meclis üyelerimiz iyi organize oldu. CHP’nin 6. sıra belediye meclis adayı gösterilen İYİ Parti’ni Yaşar Kardaş’ın tercihi CHP olmuştur. Sayın Kardaş CHP’ye gitti diye İYİ Parti’nin oyları gitmez. Teslimatınızın birinci sıra meclis üyesi Mustafa Anayurt, öncülüğünde fevkalade bir çalışma yürütülüyor. Kente çok önemli katkı sunacaklardır” ifadesini kullandı.



HALKTAN BÜYÜK BİR TEVECCÜH GÖRÜYORUZ

İzmit’te saha çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Şirin, halktan büyük bir teveccüh gördüklerini söyledi. Şirin, “Esnaf gezilerimiz devam ediyor. Esnafımıza ve vatandaşımıza iyi belediyecilik kavramlarını anlatıyoruz. Şehrin sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan nasıl daha iyi bir nokta taşınabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. İzmit’in yaşanabilir bir şehir olması için birlikte çalışma sözü veriyoruz. Halkımızdan ve seçmenlerimizden büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz.”



İZMİT’İN SORUNLARI VAR



İzmit’in sorunları olduğunun altını çizen Şirin, “Genel olarak İzmit’in sorunları var. Bunlar; yol, çöp, ışıklandırma, trafik, sosyal donatı alanların eksikliği, çocuk oyun alanları ve parklardır. Sosyal belediyecilik İzmit’te yapılmadı. Oysa belediyenin genel görevi sosyal belediyeciliktir. Belediyeler bu konuda görev üstlenmelidir. Biz işbaşına geldiğimiz tüm bu sorunları çözecek bilgi birikimine ve diyaloglara açık olacağız. Hedefimiz seçim kazanmak ve kazanabileceğimizi de görüyorum.”



ÜÇ KUTUPLU BİR YARIŞ OLACAK



31 Mart’taki seçimde İzmit’te üç kutuplu bir yarışın olacağını söyleyen Şirin, sözlerini şöyle sürdürdü, “İzmit’te seçimi kazanacak parti yüzde 25-28 oranda kazanma şansına sahip olacak. Çünkü böyle bir tablo var. İYİ Parti olarak üç kutuplu siyaseti değiştirmek istiyoruz. Siyasete yeni bir soluk gerekiyor. Bunu biz başaracağız. Halkımız ortadan ikiye bölenlere inat İzmit’i birleştirmeye, İzmit’i barıştırmaya geliyoruz. İzmit halkına, kulağını yalnızca milletine vermiş İYİ belediyeciliği vaat ediyoruz. Seçimi, Bizler yüzde 25-28 bandıyla kazanabileceğimizi düşünüyoruz. ”



KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMLI YAPILMALI

İzmit’in çarpık bir şehir olduğunu vurgulayan Şirin, kentsel dönüşüm çalışmalarında iyi işler yapıldığını ancak eksik kaldığını belirtti. Şirin, “İzmit’in en önemli sorunu çarpık kentleşmedir. İzmit’in son derece çarpık bir kent olduğu apaçık ortada. Kentsel dönüşüm daha yaygın bir şekilde uygulanmalı. Fakat kentsel dönüşüm yapacağız deyip mahallelerin ruhunu yok edemeyiz. Kentsel dönüşümde insanların mutlaka aynı mahallede, aynı komşularıyla birlikte yaşamaya devam edeceği koşulların sağlanması gerekiyor. Kentsel dönüşüm adı altında belli insan kitlelerinin kentten uzaklaştırılması insan haklarına aykırıdır. Bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz”



İZMİT HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALMIYOR



İzmit’in 46 yıl boyunca Roma’ya başkentlik yaptığını söyleyen Şirin, İzmit hak ettiği değeri alamadığını söyledi. Şirin sözlerini şöyle sürdürdü, “İzmit, dünyada hak ettiği değeri hiç alamayan bir şehir. İzmit’in mutlaka dünyada bilinir bir kent olması lazım. Çünkü İzmit müthiş bir tarihe sahip. Kentsel dönüşüm bize bu süreçte müthiş bir kapı aralayabilir. İzmit bir müze kent haline dönüştürülebilir. Bu projeye kent sahip çıkarsa, kent bu projeyi arzularsa İzmit dünya ölçeğinde bir kent olur. Buna bağlı olarak ciddi bir biçimde ekonomi değişir. Bu güzellik ister istemez turist çekecektir.”



KİMYESEYE SÖZ VERMEDİK



31 Mart seçimine İYİ Parti olarak tek başlarına gireceğini söyleyen Şirin, ittifak veya işbirliği konusunda kimseye verilmiş sözlerinin olmadığını söyledi. Şirin, “Benim hiç kimseye vermiş olduğum bir sözüm yok. Hiç kimseye bir borcum yok. Hiçbir partiye düşman değilim ve hiçbir partiyle de beraber değilim. Biz kendimizi ifade ediyoruz. Halkın teveccühünü almak için yola çıktık. Eğer o imkan bize verilirse, yerel olarak seçimlerde ciddi bir başarı kazanacağımızı düşünüyorum. Tabi bu İzmitlilerin tercihidir, her karara saygı duyacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi