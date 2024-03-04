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- Spor

Körfezli genç karateciler kuşak sınavından başarıyla çıktılar

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Karate branşında yılda üç defa yapılan kuşak sınavının ilkine 60 sporcu katıldı. Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan sınava sporcuların yanı sıra aileleri de katılarak kuşak sınavını dikkatle izlediler.

Körfezli genç karateciler kuşak sınavından başarıyla çıktılar mask
Körfezli genç karateciler kuşak sınavından başarıyla çıktılar
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Körfez Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan sınava sporcuların yanı sıra aileleri de katılarak kuşak sınavını dikkatle izlediler. Üç aşamada yapılan kuşak sınavında; 1.Kihon: Temel teknik beceriler, 2. Kata; Karşısında rakip varmış gibi yapılan teknik kombinasyonlar ve 3. Kumite; Sporcuların karşılıklı müsabaka yapıp puan alma çalışması şeklinde yapılan sınavlarda başarılı olanlar bir üst kuşağa geçmeye hak kazandılar.

ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLİYOR

Körfez Gençlerbirliği SK Karate Antrenörü Şaban Ağaya “yıl içerisinde 300’den fazla çocuğumuzu karate sporu ile tanıştırmaktayız. Bunların yaklaşık 150 kadarı lisanslanarak karateye lisanslı olarak devam ediyor. Antrenmanlarımız Belediyemizin Çok Amaçlı Spor Salonu’nda haftanın 5 günü ücretsiz olarak yapılıyor.

712 YAŞ ARASI EĞİTİM

Karate antrenmanlarımıza katılmak isteyen 7-12 yaş arasındaki tüm gençlerimizi Çok Amaçlı Spor Salonumuza bekliyoruz. Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt spor, çocuklar ve gençler konusunda çok hassas. Spora ve sporculara her türlü imkanları sunuyorlar. Başkanımızdan aldığımız destek ve güçle biz ve sporcularımız katıldığımız iller ve uluslar arası turnuvalardan madalya ve kupalarla dönüyoruz.

BALKAN ŞAMPİYONASI’NA GİDİYORLAR

Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün sporcularından 2024 yılı içinde Türkiye Şampiyonası’nda derece yapan Hilmi Metehan Toker, Kübra Kılınç ve Kağan Berk Bektaş Haziran ayında yapılacak Balkan Şampiyonası’nda milli takımda ülkemizi ve ilçemizi temsil edecekler.

Kaynak: BÜLTEN

# Körfez, Türkiye, HER

04 Mar 2024 - 15:56 Kocaeli- Spor --- Okunma

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