Ahmet Ercan olası deprem için zamanı açıkladı

Yer Bilimcilerin en çok tartıştığı konu olan İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Büyük Marmara depremi hakkında deprem uzmanları çeşitli görüşler ortaya koyuyor.

“2045 YILINA KADAR SÜRESİ VAR”

Farklı deprem uzmanları ve jeologlar, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremin yıkıcı olacağı konusunda vatandaşlara her an uyarılarda bulunuyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine karşı büyük önlemler alınması gerektiğini söyleyen ve sürekli uyarılarda bulunan deprem uzmanlarının başında geliyor. Prof. Dr. Görür, “İstanbul'da her an bir deprem olabilir” iddiası ile gündeme gelirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise bu depremin 2045 yılına kadar süresinin olduğunu savundu.

"KESİNLİKLE 7'DEN BÜYÜK BİR DEPREM OLACAKTIR"

Prof. Dr. Görür, İstanbul depremi için “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır. Türkiye’nin herhangi bir yerinde her an 7 ve üzeri deprem olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

"BİR TANE KANIT GÖSTERİN"

Son olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen” dedi.

"BİLİMCİLER DEPREM KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNEBİLİR"

Prof. Dr. Ercan, Prof. Dr. Naci Görür ile arasında bir tartışma yaşandığı haberi yapıldığını ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Ercan, "Depremin pozitif bir bilim dalı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ercan, "Sosyal medyada Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Övgün A. Ercan tartıştı diye yapay bir haber yapılmış. Böyle bir durum asla söz konusu değildir. Deprem pozitif bir bilim dalı olmadığından deprem konusunda bilimciler farklı düşünebilir.

Biz ikimizde İTÜ Maden Fakültesi emekle öğretim üyesi, ayrıca çok eski yakın arkadaşız. Görür, mesleğinde uzman bir jeolog ben de bir jeofizikçiyim. O Marmara'da depremi her an beklerken ben 2045'den sonra diyorum. İkimizin de birbirimize saygısı var. Gerisi uygunsuz bir söylenti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi