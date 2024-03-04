Ahmet Ercan olası deprem için zamanı açıkladı

Yer Bilimcilerin en çok tartıştığı konu olan İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Büyük Marmara depremi hakkında deprem uzmanları çeşitli görüşler ortaya koyuyor.
“2045 YILINA KADAR SÜRESİ VAR”
Farklı deprem uzmanları ve jeologlar, İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremin yıkıcı olacağı konusunda vatandaşlara her an uyarılarda bulunuyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine karşı büyük önlemler alınması gerektiğini söyleyen ve sürekli uyarılarda bulunan deprem uzmanlarının başında geliyor. Prof. Dr. Görür, “İstanbul'da her an bir deprem olabilir” iddiası ile gündeme gelirken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise bu depremin 2045 yılına kadar süresinin olduğunu savundu.
"KESİNLİKLE 7'DEN BÜYÜK BİR DEPREM OLACAKTIR"
Prof. Dr. Görür, İstanbul depremi için “İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır. Türkiye’nin herhangi bir yerinde her an 7 ve üzeri deprem olabilir” ifadelerini kullanmıştı.
"BİR TANE KANIT GÖSTERİN"
Son olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da her an deprem olacağını gösteren bir tane kanıt gösterin size inanayım! Siz böyle söyledikçe siyasetçiler ile müteahhitler sizin sözlerinizi kullanıp oy ile para devşiriyorlar. İnşaat ülkeye katma değer üretmeyen ölü yatırımdır. Yatırım sanayiye kaymalı. Lütfen” dedi.
"BİLİMCİLER DEPREM KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNEBİLİR"
Prof. Dr. Ercan, Prof. Dr. Naci Görür ile arasında bir tartışma yaşandığı haberi yapıldığını ancak bunun doğru olmadığını söyledi. Ercan, "Depremin pozitif bir bilim dalı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Ercan, "Sosyal medyada Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Övgün A. Ercan tartıştı diye yapay bir haber yapılmış. Böyle bir durum asla söz konusu değildir. Deprem pozitif bir bilim dalı olmadığından deprem konusunda bilimciler farklı düşünebilir.
Biz ikimizde İTÜ Maden Fakültesi emekle öğretim üyesi, ayrıca çok eski yakın arkadaşız. Görür, mesleğinde uzman bir jeolog ben de bir jeofizikçiyim. O Marmara'da depremi her an beklerken ben 2045'den sonra diyorum. İkimizin de birbirimize saygısı var. Gerisi uygunsuz bir söylenti." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Jeol.müh. Behzat Gönül - Jeoloji Mühendisi olarak, depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarım TV ve basında yer almaktadır. Başta, 17/08/1999 yılı Ml:7.4' lük Kocaeli depremini önceden tespitini yaptım ve halen depremlerin önceden tespitini yapabilmeyi tek başıma sürdürmekteyim. Şahitlerim ve delillerim var. 17/08/1999 tarihli Ml:7.4 'lük Kocaeli depreminin "öncül belirtilerini" 2-3 ay önceden, haftalar öncesinden, son haftasında ve son günlerini, son 1-4 saat önce, depremden 3-10 dakika önce belirledim ve kesin tespitini yaptım. 1999 yılında, bu günkü kameralı akıllı telefonlar yoktu, WhatsApp ve e-posta ile bilgi gönderme olanağı da yoktu.
Depremlerin oldukları tarihler ile Jeolojik yapılarının tarihte depremleri tekrarlama hesapları ile gelecekte olabilir yıkıcı depremleri önceden tahmin ve bilmek mümkün. 1754 yılında İzmit bölgesinde yıkıcı 7.4 depremler oldu, 1999 yılı İzmit/Kocaeli depremi tekrarlama periyodu oldu. 1509 Marmarada tüm faylar bir defada kırıldı ve "küçük kıyamet" dediler. 1766 yılında İstanbul depremi denilen üç ay ara ile "Marmara Denizinde" iki adet Ml:7.2 civarı depremler oldu. Bu depremler, "Kuzey Anadolu Fay Zonu" üzerinde meydana geldi, depremlerin olmaları arasındaki süre 3 ay ile 32 yıldır. + ve -- 10 yıl önce ve sonra olabilir. Deprem tekrarlanma Bu bilgiler sonrası hesaplara geçelim.
1754-1509=245 yıl arası var.
1754 (İzmit depremi) + 245 yil = 1999 yılı, İzmit/Kocaeli depremi bulunur, bu deprem oldu.
1999 + 32 yıl ara= 2031 yilini buluyor. (+-10 yil sapma ile 2021 yılı ve 2041 yılına kadar İstanbul depremi olur. 2021ile periyot başladı, Deprem aylar ve birkaç yıl sonra da olabilir.
İKİNCİ HESAP TÜRÜ: İstanbul depremi için.
1766 (Istanbul) +245yil=2011 (32 yil ekle 2043 yılı, +-10 yıl, 2043-10=2033 yılında risk başlar.)
ÜÇÜNCÜ HESAP: İstanbul depremi için.
1766 (İstanbul) -1754 (İzmit)=12 yıl onra Istanbul depremi meydana geliyor. 1999 (Kocaeli) +12 (yıl)=2011. Her durumda deprem peryodu başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.