1952 Hereke Spor Kulübü kuruldu

1952 Hereke Spor adı verilen kulübün renkleri Mavi-Siyah. Hereke Yıldızspor’un pilot takımı olarak kurulan kulüpte kurucu başkanlığı Bülent Ecevit Kara üstlendi. Yönetim kurulunda Kurban Şimşek, Engin Çelikdemir, Ender Akoğlu, Mehmet Tunalı, Serhat Yıldız, Samet Kara ve Göksu Kara yer aldı. 1952 Hereke Gençlik Spor 2024-25 sezonundan itibaren küçük yaş gruplarında liglere katılım sağlayacak, Hereke Yıldızspor’a futbolcu yetiştirecek.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ayhan Özkan - Başarılar benim emekçi kardeşim.Allah yolunu açık eder inş'Allah,amin.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.