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04 Mar 2024 - 16:11- Spor G:

1952 Hereke Spor Kulübü kuruldu

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Körfez ilçenin önemli mahallelerinden Hereke’de yeni bir spor kulübü kuruldu.

1952 Hereke Spor Kulübü kuruldu mask
1952 Hereke Spor Kulübü kuruldu
1952 Hereke Spor Kulübü kuruldu
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1952 Hereke Spor adı verilen kulübün renkleri Mavi-Siyah. Hereke Yıldızspor’un pilot takımı olarak kurulan kulüpte kurucu başkanlığı Bülent Ecevit Kara üstlendi. Yönetim kurulunda Kurban Şimşek, Engin Çelikdemir, Ender Akoğlu, Mehmet Tunalı, Serhat Yıldız, Samet Kara ve Göksu Kara yer aldı. 1952 Hereke Gençlik Spor 2024-25 sezonundan itibaren küçük yaş gruplarında liglere katılım sağlayacak, Hereke Yıldızspor’a futbolcu yetiştirecek.

1952 Hereke Spor Kulübü kuruldu

Kaynak: SPOR SERVİSİ

04 Mar 2024 - 16:11 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ayhan Özkan - Başarılar benim emekçi kardeşim.Allah yolunu açık eder inş'Allah,amin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 17:11

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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