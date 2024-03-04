Eskrimde İpek Aydın üçüncü oldu

KAĞITSPOR’UN SPORCUSU

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un eskrimcisi Emin İpek Aydın, bu önemli organizasyonda ilimize üçüncülük madalyası ile döndü. Bu yarışmada ilimizi temsil eden Büyükşehir Kağıtsporlu Elmira Ataş da 15.sırada yer aldı. Ayrıca Kocaeli Gençlikspor Kulübü adına yarışmaya katılan Selin Sancak ile Ecrin Zeynep Doğan da oldukça başarılıydılar. Teknik Sorumlu Ömer kılıç, “Sporcularımız böylesine önemli bir turnuvada yarışıp, son durumlarını görme fırsatını buldular. Hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.