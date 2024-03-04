Eskrimde İpek Aydın üçüncü oldu

KAĞITSPOR’UN SPORCUSU
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un eskrimcisi Emin İpek Aydın, bu önemli organizasyonda ilimize üçüncülük madalyası ile döndü. Bu yarışmada ilimizi temsil eden Büyükşehir Kağıtsporlu Elmira Ataş da 15.sırada yer aldı. Ayrıca Kocaeli Gençlikspor Kulübü adına yarışmaya katılan Selin Sancak ile Ecrin Zeynep Doğan da oldukça başarılıydılar. Teknik Sorumlu Ömer kılıç, “Sporcularımız böylesine önemli bir turnuvada yarışıp, son durumlarını görme fırsatını buldular. Hepsiyle gurur duyuyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.