Gölcükspor’da ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyet

İLK YARI 1-0 GERİDE
Ligin ikinci yarısına iyi başlayan Gölcükspor, Pazar günü de sahasında İstanbul İFA Spor’u yenip, çıkışını sürdürmek istiyordu. Temsilcimiz karşılaşmaya, Mertcan Tunca, Hüseyin Eşkol, Oğuzhan Kol, Evren Kilarcı, Emre Kömürcü, Gökhan Cingirt, Tolunay Bekçi, Ender Acar, Serbay Yağız, Burak Toker ve Emre Okur on biri ile başladı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarıyı 41.dakikada yediği golle 1-0 mağlup tamamladı.
BERABERLİĞİ ARARKEN İKİNCİ GOLÜ YEDİ
Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Gölcükspor, ikinci yarıya üç oyuncu değiştirerek başladı. Hüseyin Eşkol’un yerine Mehmet Tolunay Gül, Gökhan Cingirt’in yerine Oktay Pop, Emre Kömürcü’nün de yerine Atakan Kargoğlu girdi. Beraberlik golünü arayan temsilcimiz 53.dakikada kalesinde ikinci golü gördü, iyice oyundan düştü. Konuk takım uzatmada bir gol daha buldu, Gölcükspor evinde İstanbul İFA Spor’a 3-0 mağlup oldu.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
20
15
3
2
52
11
48
19
15
1
3
44
7
46
20
13
3
4
42
18
42
20
10
7
3
35
19
37
20
11
3
6
33
13
36
19
10
3
6
31
16
33
19
9
4
6
39
16
31
19
9
4
6
25
22
31
20
9
1
10
39
37
28
19
7
5
7
27
23
26
20
6
1
13
23
38
19
20
5
3
12
19
30
18
19
4
2
13
10
33
14
20
1
3
16
8
76
6
20
1
1
18
9
77
4
TOPLU SONUÇLAR
Kullarspor: 7 Babaeskispor: 1
Uzunköprü: 1 Sarayspor: 0
Kapaklıspor: 5 Yuvacıkspor: 0
Gölcükspor: 0 İstanbul İFA: 3
Lüleburgaz: 1 Diliskelesispor: 3
Feriköyspor: 1 Gebzespor: 0
TAÇ Spor: 0 Çorluspor: 0
HAFTANIN MAÇLARI
10 MART PAZAR
14.00 Keşanspor-Feriköyspor
14.00 Yuvacıkspor-TAÇ spor
14.00 Babaeskispor-Gölcükspor
14.00 Gebzespor-Lüleburgaz
14.00 Çorluspor-Kullar 1975 Spor
14.00 Diliskelesispor-Kapaklıspor
14.00 İFA Spor-Uzunköprü
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.