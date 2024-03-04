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Gölcükspor’da ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyet

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Ligin ikinci yarısına teknik direktör değişikliği ile başlayan, bunu da skora yansıtan Gölcükspor oynadığı 4 maçın üçünü kazanıp, birinde berabere kalmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında ilk yenilgisini sahasında İFA Spor karşısında aldı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Gölcükspor’da ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyet mask
Gölcükspor’da ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyet
Gölcükspor’da ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyet
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İLK YARI 1-0 GERİDE

Ligin ikinci yarısına iyi başlayan Gölcükspor, Pazar günü de sahasında İstanbul İFA Spor’u yenip, çıkışını sürdürmek istiyordu. Temsilcimiz karşılaşmaya, Mertcan Tunca, Hüseyin Eşkol, Oğuzhan Kol, Evren Kilarcı, Emre Kömürcü, Gökhan Cingirt, Tolunay Bekçi, Ender Acar, Serbay Yağız, Burak Toker ve Emre Okur on biri ile başladı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarıyı 41.dakikada yediği golle 1-0 mağlup tamamladı.

Gölcükspor’da ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyet

BERABERLİĞİ ARARKEN İKİNCİ GOLÜ YEDİ

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Gölcükspor, ikinci yarıya üç oyuncu değiştirerek başladı. Hüseyin Eşkol’un yerine Mehmet Tolunay Gül, Gökhan Cingirt’in yerine Oktay Pop, Emre Kömürcü’nün de yerine Atakan Kargoğlu girdi. Beraberlik golünü arayan temsilcimiz 53.dakikada kalesinde ikinci golü gördü, iyice oyundan düştü. Konuk takım uzatmada bir gol daha buldu, Gölcükspor evinde İstanbul İFA Spor’a 3-0 mağlup oldu.

 

Gölcükspor’da ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyet

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

20

15

3

2

52

11

48

2.GEBZESPOR

19

15

1

3

44

7

46

3.FERİKÖY

20

13

3

4

42

18

42

4.İFA

20

10

7

3

35

19

37

5.TAÇSPOR

20

11

3

6

33

13

36

6.DİLİSKELESİSPOR

19

10

3

6

31

16

33

7.KULLAR 1975 SPOR

19

9

4

6

39

16

31

8.GÖLCÜKSPOR

19

9

4

6

25

22

31

9.KAPAKLISPOR

20

9

1

10

39

37

28

10.KEŞAN SPOR

19

7

5

7

27

23

26

11.YUVACIKSPOR

20

6

1

13

23

38

19

12.SARAY SPOR 1953

20

5

3

12

19

30

18

13.UZUNKÖPRÜSPOR

19

4

2

13

10

33

14

14.LÜLEBURGAZSPOR

20

1

3

16

8

76

6

15.BABAESKİSPOR

20

1

1

18

9

77

4

 

 

TOPLU SONUÇLAR

Kullarspor: 7 Babaeskispor: 1

Uzunköprü: 1 Sarayspor: 0

Kapaklıspor: 5 Yuvacıkspor: 0

Gölcükspor: 0 İstanbul İFA: 3

Lüleburgaz: 1 Diliskelesispor: 3

Feriköyspor: 1 Gebzespor: 0

TAÇ Spor: 0 Çorluspor: 0

 

HAFTANIN MAÇLARI

10 MART PAZAR

14.00 Keşanspor-Feriköyspor

14.00 Yuvacıkspor-TAÇ spor

14.00 Babaeskispor-Gölcükspor

14.00 Gebzespor-Lüleburgaz

14.00 Çorluspor-Kullar 1975 Spor

14.00 Diliskelesispor-Kapaklıspor

14.00 İFA Spor-Uzunköprü

# İstanbul

04 Mar 2024 - 16:18 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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