Gölcükspor’da ligin ikinci yarısında ilk mağlubiyet

İLK YARI 1-0 GERİDE

Ligin ikinci yarısına iyi başlayan Gölcükspor, Pazar günü de sahasında İstanbul İFA Spor’u yenip, çıkışını sürdürmek istiyordu. Temsilcimiz karşılaşmaya, Mertcan Tunca, Hüseyin Eşkol, Oğuzhan Kol, Evren Kilarcı, Emre Kömürcü, Gökhan Cingirt, Tolunay Bekçi, Ender Acar, Serbay Yağız, Burak Toker ve Emre Okur on biri ile başladı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarıyı 41.dakikada yediği golle 1-0 mağlup tamamladı.

BERABERLİĞİ ARARKEN İKİNCİ GOLÜ YEDİ

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Gölcükspor, ikinci yarıya üç oyuncu değiştirerek başladı. Hüseyin Eşkol’un yerine Mehmet Tolunay Gül, Gökhan Cingirt’in yerine Oktay Pop, Emre Kömürcü’nün de yerine Atakan Kargoğlu girdi. Beraberlik golünü arayan temsilcimiz 53.dakikada kalesinde ikinci golü gördü, iyice oyundan düştü. Konuk takım uzatmada bir gol daha buldu, Gölcükspor evinde İstanbul İFA Spor’a 3-0 mağlup oldu.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Kullarspor: 7 Babaeskispor: 1

Uzunköprü: 1 Sarayspor: 0

Kapaklıspor: 5 Yuvacıkspor: 0

Gölcükspor: 0 İstanbul İFA: 3

Lüleburgaz: 1 Diliskelesispor: 3

Feriköyspor: 1 Gebzespor: 0

TAÇ Spor: 0 Çorluspor: 0

HAFTANIN MAÇLARI

10 MART PAZAR

14.00 Keşanspor-Feriköyspor

14.00 Yuvacıkspor-TAÇ spor

14.00 Babaeskispor-Gölcükspor

14.00 Gebzespor-Lüleburgaz

14.00 Çorluspor-Kullar 1975 Spor

14.00 Diliskelesispor-Kapaklıspor

14.00 İFA Spor-Uzunköprü