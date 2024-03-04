Muhtar adayından Kadıköyspor’a yemek

MELDA OKUR BAŞARI DİLEDİ

Kadıköy Mahallesi’nin Kadın Muhtar adayı Melda Okur, mahallesinin takımı Kadıköyspor’a moral yemeği verdi. İzmit Öğretmenevindeki yemeğe kulübün kurucularından Ali Soydan da katıldı. Muhtar Adayı Melda Okur, Kadıköyspor’un mahalledeki gençlere spor yapma imkanı sağladığını, seçilmesi halinde daha çok destek sağlayacaklarını söyledi. İlimiz teknik adamlarından İsmail Bayraktar’ın da katıldığı yemekte Başkan Sait Sevgi, Melda Okur’a çok teşekkür etti. Melda Okur’un azalarından olan İsmet Yıldız da aynı zamanda Kadıköyspor’un takım kaptanlığı yapıyor.