Muhtar adayından Kadıköyspor’a yemek

MELDA OKUR BAŞARI DİLEDİ
Kadıköy Mahallesi’nin Kadın Muhtar adayı Melda Okur, mahallesinin takımı Kadıköyspor’a moral yemeği verdi. İzmit Öğretmenevindeki yemeğe kulübün kurucularından Ali Soydan da katıldı. Muhtar Adayı Melda Okur, Kadıköyspor’un mahalledeki gençlere spor yapma imkanı sağladığını, seçilmesi halinde daha çok destek sağlayacaklarını söyledi. İlimiz teknik adamlarından İsmail Bayraktar’ın da katıldığı yemekte Başkan Sait Sevgi, Melda Okur’a çok teşekkür etti. Melda Okur’un azalarından olan İsmet Yıldız da aynı zamanda Kadıköyspor’un takım kaptanlığı yapıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.