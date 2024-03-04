Para sorunu çözüldü Periler, farka gitti

İLK YARI 10 SAYI FARKLA ÖNDE

Bir süredir maaşlarını alamadıkları için sorun yaşanan İzmit Belediyespor’da özellikle yabancı basketbolcuların maçlara çıkmama kararı aldığı öğrenilmişti. Pazar günü Antalya Toroslar Basketbol ile oynanacak maç öncesinde takımdaki ekonomik sorunları çözen İzmit Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk çeyreği 22-13, devreyi de 10 sayı farkla 48-38 önde tamamladı.

RAHAT GALİBİYET ALDI

Mavi-Yeşilli ekip, üçüncü periyotta farkı giderek açtı. Bu periyotu da 71-55 önde geçen temsilcimiz, rahat bir galibiyete ulaştı, Antalya Toroslar karşısında 102-79 galip geldi. Bu maçta Mavi-Yeşilli ekibin yabancıları Khaalia Hillsman 24, Sierra Calhoun, Jaime Nared 21 sayı ile skora katkı sağladı. İzmit Belediyespor’un Milli basketbolcusu Ayşe Cora da 17 sayı attı. Temsilcimiz, 28. hafta maçında 10 Mart Pazar günü Kayseri’de Melikgazi ile karşılaşacak.

İZMİT BELEDİYE: 102 ANTALYA TOROSLAR: 79

SALON: Kocaeli Atatürk

HAKEMLER: Alper Özgök, Fatma Öztürk, Burak Erkan

İZMİT BELEDİYESPOR: Khaalia Hillsman 24, Gergana İvanova 6, Sierra Calhoun 22, Derya Kavak 4, Ayşe Cora 17, Başak Altunbey 5, Jaime Nared 21, Ferda Yıldız 3

ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Hazal Çetin, Kelsey Renee Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 18, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Emirtekin, Jaelyn Christina Brown 24, Destanni Mone Henderson 20, Soana Kautelia Angelina Lucet 2, Helin Boybeyi 1

1. Periyot: 22-13

Devre: 48-38

3. Periyot: 71-55