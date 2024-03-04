Kocaelispor’dan çifte galibiyet

U-14 VE U-15’LERDE ALTINORDU’YU YENDİ

Bu sezon yaş gruplarından yeniden yapılanan Kocaelispor, geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. U-14 yaş grubunda Gelişim Ligi’nde çok iddialı takımlarla aynı grupta yer alan Yeşil-Siyahlı ekip, pazar günü Vinsan Tesisleri’nde ikinci sırada bulunan Altınordu’yu konuk etti. Zafer Akbaş’ın çalıştırdığı Yeşil-Siyahlı ekip, ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Hüseyin Erkin Çoban’ın attığı golle 1-0 galip geldi. U-15 takımı da aynı gün Altınordu’yu konuk etti. Hakan Sakarya’nın teknik adamlığını yaptığı takım, Erdem Çetrez, Buğra Arda Mutlu ve Muhammet Yiğit’in golleriyle 3-0 kazandı. İki yaş grubunda alınan galibiyetler, yeşil-Siyahlı camiada mutluluk yaşattı.