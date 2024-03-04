Kocaelispor’dan çifte galibiyet

U-14 VE U-15’LERDE ALTINORDU’YU YENDİ
Bu sezon yaş gruplarından yeniden yapılanan Kocaelispor, geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. U-14 yaş grubunda Gelişim Ligi’nde çok iddialı takımlarla aynı grupta yer alan Yeşil-Siyahlı ekip, pazar günü Vinsan Tesisleri’nde ikinci sırada bulunan Altınordu’yu konuk etti. Zafer Akbaş’ın çalıştırdığı Yeşil-Siyahlı ekip, ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Hüseyin Erkin Çoban’ın attığı golle 1-0 galip geldi. U-15 takımı da aynı gün Altınordu’yu konuk etti. Hakan Sakarya’nın teknik adamlığını yaptığı takım, Erdem Çetrez, Buğra Arda Mutlu ve Muhammet Yiğit’in golleriyle 3-0 kazandı. İki yaş grubunda alınan galibiyetler, yeşil-Siyahlı camiada mutluluk yaşattı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli4141414141 - Helal size çocuklar abilerinizin yapamadığını sizler yapıyorsunuz KOCAELİSPOR un geleceği sizlersiniz bir sizler A takımda olacaksınız mücadeleyi asla bırakmayın orayı hak eden sizlersiniz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.