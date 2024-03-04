Karatede üç Türkiye Şampiyonluğu

ÖZER, BULUT VE YENEN BİRİNCİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular oldukça başarılıydı. Milli sporculardan 67 kg’da yarışan Ömer Abdurrahim Özer, 75 kg’da Enes Bulut erkeklerde finalde rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Kadınlarda da Milli sporcumuz Fatma Naz Yenen 61 kg’da birincilik kürsüsünden yer aldı,

KAĞITSPOR, TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLDU

Ankara’da yapılan müsabakalarda ayrıca Mavi-Beyazlı ekip, 4 ikincilik kazandı. Kadınlarda 50 kg’da Hiranur Temizel, 55 kg’da Gülsen Demirtürk ve 68 kg’da Hurigül Temizel finalde kaybedip, ikincilikle yetindiler. Erkeklerde de 67 kg’da Ekrem Altuner Yılmaz da ikinci oldu. Kağıtspor’da iki sporcumuzda üçüncülük kürsüsündeydi. Erkeklerde Şamil Akça 84 kg’da, kadınlarda da +68 kg’da Rabia Şentürk üçüncü sıralı elde etti. Kağıtspor takım halinde ise Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.