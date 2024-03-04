Yuvacıkspor direnemedi

GEÇEN HAFTA KAZANMIŞTI
Ligin ikinci yarısında takımdan ayrılan oyuncular yüzünden zor durumda kalan Yuvacıkspor, son anda maçlara çıkma kararı almıştı. Osman Kaba’yı takımın başına getiren Yuvacıkspor, ligi tamamlamak istiyor. İkinci yarıda ilk puanlarını geçen hafta Lüleburgazspor’u 6-0 yenerek elde eden Siyah-Beyazlı ekip, bu kez deplasmanda 5-0 gibi farklı skorla kaybetti. Temsilcimiz, bu hafta ligin güçlü takımlarından İstanbul Taçspor’u konuk edecek.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.