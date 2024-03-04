Başkan Hamdi Yılmaz, futbolcuların idman ve maçlara gidiş geliş ulaşımı için kulübe otobüs satın almıştı. Dışı giydirilen otobüs futbolcuların hizmetine verildi. Otobüsün yan kısımlarında futbolcu fotoğrafları ile kulübün logosu, arka kısmında ise “Geleceğin yıldızları” yazısı yer aldı. Kocaeligücüspor’un Derince- Körfez koordinatörü Onur Kından sosyal medya hesabından otobüsün fotoğraflarıyla birlikte, “Baba verdiği sözü tutar” paylaşımı yaptı, kulübün eksikliklerini bir bir gideren güçlü kurumsal bir yapı oluşturan Başkan Hamdi Yılmaz’a teşekkür etti.

Kaynak: SPOR SERVİSİ