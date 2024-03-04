Başkan Hamdi Yılmaz, futbolcuların idman ve maçlara gidiş geliş ulaşımı için kulübe otobüs satın almıştı. Dışı giydirilen otobüs futbolcuların hizmetine verildi. Otobüsün yan kısımlarında futbolcu fotoğrafları ile kulübün logosu, arka kısmında ise “Geleceğin yıldızları” yazısı yer aldı. Kocaeligücüspor’un Derince- Körfez koordinatörü Onur Kından sosyal medya hesabından otobüsün fotoğraflarıyla birlikte, “Baba verdiği sözü tutar” paylaşımı yaptı, kulübün eksikliklerini bir bir gideren güçlü kurumsal bir yapı oluşturan Başkan Hamdi Yılmaz’a teşekkür etti.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Doğan - Tamamen para için kurulmuş bir takım.onur kızdan derince belediyesğor da değilmiydi,orda çalışıyordu şimdi kocaeligücünde nasıl çalışıyor merek ediyorum açıkçası.ayrıca neden geçti bu takıma,derince belediyesporda ne olduki ayrıldı ordan,hayret.
Bilal - Onur Kından kardeşimizi ve Altyapı Koordinatörü Kürşad YAĞCI hocamızı tebrik ediyorum. Hamdi Başkan farkını ortaya koydu. Bu kadar başarı beklenilmiyordu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.