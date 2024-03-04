Mutlu’dan belediye çalışanına zam sözü

Mutlu işçilere yönelik yaptığı konuşmada, “Sevgili işçi kardeşlerim, sizlere seslenmek istiyorum. 20 yılı aşkın işçimizin emeğini hakkını savunmuş bir avukat olarak size sesleniyorum. Ekmek davası bizim için kutsaldır. Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız." şeklinde konuştu.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Video mesajında sözlerinde devam eden Mutlu, şunları dile getirdi:

“-Sizleri enflasyona da ezdirmeyeceğiz. Gelir gelmez maaşlarınıza yüzde 25 zam sözünü buradan veriyorum. Sosyal haklarınızı da inşallah zenginleştireceğiz, arttıracağız. Tamamlayıcı sağlık sigortanız olacak, bundan sonra hastanelerde fark ödemek zorunda kalmayacaksınız. Hep birlikte omuz omuza Başiskelemizi daha güzel günlere taşıyacağız.”

Kaynak: Haber Merkezi