Mutlu’dan belediye çalışanına zam sözü

Mutlu işçilere yönelik yaptığı konuşmada, “Sevgili işçi kardeşlerim, sizlere seslenmek istiyorum. 20 yılı aşkın işçimizin emeğini hakkını savunmuş bir avukat olarak size sesleniyorum. Ekmek davası bizim için kutsaldır. Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız." şeklinde konuştu.
"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Video mesajında sözlerinde devam eden Mutlu, şunları dile getirdi:
“-Sizleri enflasyona da ezdirmeyeceğiz. Gelir gelmez maaşlarınıza yüzde 25 zam sözünü buradan veriyorum. Sosyal haklarınızı da inşallah zenginleştireceğiz, arttıracağız. Tamamlayıcı sağlık sigortanız olacak, bundan sonra hastanelerde fark ödemek zorunda kalmayacaksınız. Hep birlikte omuz omuza Başiskelemizi daha güzel günlere taşıyacağız.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.