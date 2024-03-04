AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Kocaeli’ye geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu'nun beyannamelerini açıklayacağı program için Kocaeli'ye gelecek. AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, yarın saat 17.00'de Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Seçim Beyannamesi programı ile vaatlerini açıklayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.