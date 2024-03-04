Kurtar ile Korukır panele geliyor

Kocaelispor’un iki eski futbolcusu ve teknik direktörü Güvenç Kurtar ile Engin Korukır, perşembe günü Derince’de Kavram Koleji’nde gerçekleşecek olan, “Türk sporunda iz bırakanlar” konulu panele konuşmacı olarak katılacak. Kocaeligücüspor’un genel koordinatörü Onur Kından tarafından düzenlenecek olan panele Yeşil-Siyahlı kulübün skout ekibinde yer alan Nihat Köksal da katılacak. ALDİL Yapı’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek panel saat 14.00’de başlayacak.