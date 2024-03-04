BBP İl Koordinatörü Küpçü: İzmit Belediyesi'ni tekrar kazanacağız

BBP ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMI
Türkiye Yüzyılı programı Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Batıkan Akballı ev sahipliğinde Antikkapı Restoranda gerçekleşti. Programa Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş ve vatandaşlar katılım gösterdi.
İZMİT’TE KONUŞULACAK ÇOK PROJEMİZ VAR
Programda ilk olarak konuşan ev sahibi BBP İzmit İlçe Batıkan Akballı şunları söyledi: “Bu önemli süreçte İzmit'te, İzmit'in gençleri ve Büyük Birlik Partisi teşkilatları olarak hep bir sözümüzün olmasını istedik. Şu anda seçim sürecinde hepinizden desteği bekliyoruz. Bu genç kardeşleriniz olarak İzmit'te yapılacak, konuşulacak projelerimiz var. İzmit’te yapacak daha çok işlerimiz var. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz.”
MUHARREM KARDEŞİMİZİ BELSA PLAZAYA OTURTACAĞIZ
BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü yaptığı konuşmada şunları söyledi: “12 ilçede AK Parti, MHP ve BBP olarak Cumhur İttifakı olarak seçime girme kararı aldık. İnşallah Büyükşehir ve 12 ilçede Cumhur İttifakı bayrağımızı göndere çekeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın 10 numara 5 yıldız başkanlık yapıyor. 5 senede İzmit’te büyük kayıplar verdik. Bizim artık işin ehli olan kadrolara İzmit Belediyemizi teslim etmemiz gerekiyor. Bunun için bir ve beraber olalım dedik. İnşallah İzmit Belediyesini tekrar kazanacağız ve Muharrem Tutuş kardeşimizi Belsa Plazaya oturtacağız.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vatandaş - Kendi partinden aday çıkarmıyorsanız,Konuşmayacaksınız.
Sade Vatandaş - Aferin ! Merhum Muhsin Yazıcının kemikleri nasıl szılatılırmış bunun yolunu yordamını tarif ediyorsunuz !
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.