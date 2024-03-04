Tutuş: Bu kentte hizmetkar olmak için yola çıktık

Büyük Birlik Partisi'nin düzenlediği ' Türkiye Yüzyılı' programına katılan Muharrem Tutuş yaptığı konuşmada, 5 yıldır İzmit Belediye Meclisinde görev yaptığını hatırlatarak, "İzmit Belediyesi’nde neler yanlış yapılıyor ve ne yapmamız gerekiyor bunların hepsinin bilincindeyiz. İzmit Belediyesi’nde bu yıl müteahhitlerden tutalım, esnaflar ve her bölgenin kronikleşmiş problemleri var. Biz bu problemleri nasıl çözeriz onu düşünüyoruz. Esnaflarımızın belediyeden alacakları var. 2023 yılında İzmit Belediyesi bütçesi ile tam 113 milyon tane mesaj atılmış. Bunun maddi karşılığı 1 milyon 400 bin lira. İzmit Belediyesi’nde inanılmaz bir savurganlık var." dedi.

BİZ BU KENTE HİZMETKAR OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Kente hizmetkar olmak için yola çıktıklarını ifade eden Tutuş,"Biz bu kentte ağalık veya paşalık yapmak veya Belsa Plaza’da başkanlık yapmak için değil bu kentte hizmetkar olmak için yola çıktık. Bunu ilerleyen dönemde sizlere göstereceğiz. Bu kentte ticaret yapan biriyim. İzmit büyük bir ilçe ancak İzmit avuç içi kadar bir yer. Kentteki havayı değiştirmeliyiz. Cumhur İttifakı aday olarak sizlere söz veriyorum. İzmit Belediyesi'nde mali ve idari disiplini sağlayarak İzmit’i ayağa kaldıracağız. Belediyede kardeşlik ve dostlukla belediyenin yönetilir olduğunu ispatlayacağız.” diye konuştu.