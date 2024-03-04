Büyükakın, Hürriyet’i eleştirdi: Belediye başkanı vatandaşa yalan söyler mi?

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BBP'nin düzenlediği ' Türkiye Yüzyılı' programında konuştu. Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in belediyeyi yönetemediğini ifade ederek, “Bunlar belediyeyi yönetmekten acizler. Belediye gelir ve giderini denkleştiremiyorlar. Bunlar beceremez. Yılbaşı kutlamaya, mesaj atmaya para bulurlar ama borç ödemeye para bulamazlar. Bir belediye başkanı yaptığı işlerin parasını ödeyemiyorsa orada ne işi var?

İZMİT’E 5 YIL KAYBETTİRDİLER

Büyükakın, İzmit’e 5 yıl kaybettirdiler. Yapılan işleri muhafaza ettirmeyi beceremediler. Gölkay Park’ı biliyorsunuz. Şimdi adını değiştirip ‘Bıçkıdere Göleti’ yapacaklarmış. Yapılan tabelaları indirip yeni tabela asıyorlar. Cumhuriyet Parkı’nı yapacaktık. Sen bunu yapamazsın biz yapalım sana verelim dedik. Bir tane çivi çakmış mı bir gidip bakın.

BELEDİYE BAŞKANI YALAN SÖYLER Mİ?

Bir belediye meclisinde 2 tane arsayı satmak istediğini söyledi. Bu arsaları satıp kafe yapacağım dedi. Bir ay sonra kafe yapacağı yeri satmak için meclise yetki istemeye getirdi. Bu sefer de emekli olanların paralarını ödeyeceğim dedi. Vadi İzmit paraları ne oldu dedik ‘Abrakadabra’ Bunları yaptıktan sonra AK Parti ve MHP oyları ile hizmete engel olundu diyor. Sen yalan söylüyorsun. Bir belediye başkanı vatandaşına yalan söyler mi? Hiç işçi almadım diyor. Son adaylık seçiminde orada bile kaç kişiyi işe alındığı biliniyor. Muharrem, o belediyeyi kazanınca kaç kişinin işe alındığını duvara asmak boynunun borcu olsun. Böyle bir beceriksiz yönetimle çalışmakta usandım.”