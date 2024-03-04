81 İLDE KENDİ ADAYLARIYLA

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Bilmez, İzmit Belediye Başkan Adayı Semih Önal, İzmit Meclis Üyesi Adayları Ufuk Kardeş ve Yunus Timuçin ile gazetemizi ziyaret etti. Aksakal ziyarette gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile sohbet ederek sorularını yanıtladı. Aksakal, seçmene tercih sunmak için 81 ilde kendi adayları ile seçime girme kararı aldıklarını söyleyerek vatandaşlardan destek istedi.

VESAYET ANLAYIŞINA KARŞIYDIK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ziyarette, “2023 seçimlerini ayrı bir kategoride değerlendirdik. Cumhurbaşkanlığı seçimi farklı boyutlara taşınan bir seçim haline gelmişti. 28 Şubat 1996 kararlarının en kötü noktası vesayet kavramıydı. Bizim sıkıntımız devlet refleksinin ‘ her şey benim’ vesayet anlayışını benimsemiş olmasıydı. Cumhurbaşkanı bu konuda devletle hareket etme iradesini gösteren siyasetçilerden oldu.

TERCİH YARATMAK İSTEDİK

Muhalefet, yerel seçimleri 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir rövanşı haline getirmeye çalışıyor. Bu böyle olmamalı. Devlet 85 milyona hizmet etmelidir. Muhalefet, ‘biz bu seçimleri alırsak Cumhurbaşkanını yıkarız’ siyaseti yapmaya çalışıyor ama bu doğru değil. Bu yüzden 81 ilde adaylarımızı çıkararak vatandaşa tercih yaratmak istedik.

SEÇMEN DOĞRU BİR MUHALEFET İSTEYECEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam bağımsız Türkiye için çalışmaları olduğu sürece DSP, her türlü desteği sağlayacaktır. DSP, kurulduğu günden bu yana altı ok ilkelerinden hiç sapmadan siyaset yapmaya devam ediyor. Seçimden sonra toplum, muhalefet kanadındaki savrulmuşluğun doğru bir noktaya taşınmasını isteyecektir. Cumhur İttifakı bünyesinde ise çok büyük bir hareketlilik olacağını düşünmüyorum” dedi.

MECLİSE GİREBİLMEK İÇİN

Yerel seçimlerde AK Parti adaylarına destek vermeyip neden kendi adaylarını çıkardıkları sorusuna cevap veren Aksakal, “81 ilin hepsinde aday çıkardık. Genel seçimde AK Parti’ye değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdik. Parlamentoya girme konusunda baskın bir tarafta yer almamız gerekiyordu. Millet İttifakı DSP’yi içine almadı. Emperyalist sistemle entegre olmuş partiler vardı biz buna karşıydık. HDP’ye karşıydık. Ya kendi başımıza seçime girip parlamentoya giremeyecektik ya da Cumhur İttifakı ile seçime girerek partimizi mecliste temsilinin devamını sağlayacaktık. Şimdi aday çıkarmamızın ana sebebi vatandaşa tercih sunmaktır.

DİYARBAKIR SUR, MUĞLA, İZMİR VE VAN’I İSTEDİK

Cumhurbaşkanı ile görüştük. Kendisine AK Parti veya MHP’nin kazanamayacağı yerlerde DSP adayı desteklenirse buraları kazanabileceğimizi söyledik. Diyarbakır Sur, Muğla, İzmir ve Van’ı istedik. Buralarda çok önemli isimler vardı. ‘Hayır’ cevabı almadık ama sonuç hayır çıktı. 31 Mart akşamı sonucu birlikte göreceğiz” sözlerini kaydetti.

EMEKLİNİN 10 BİN LİRA İLE GEÇİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Türkiye ekonomisi ve emeklilerin durumu hakkında konuşan Aksakal, “Ülke tarım ve hayvancılıktan koparıldı. Çiftçi oranı yüzde 5 seviyesine düştü. Köy ziyaretlerine gidiyoruz ve yaş ortalaması hep yüksek, hep yaşlı insanlar var. Üretimden kopmuş bir ülke huzur içinde yaşayamaz. CHP’nin hükümeti EYT konusunda sıkıştırması ile ülke adeta emekli cennetine dönüştü. Eskiden 5 kişi çalışır 1 emekliye bakarken şimdi 1 çalışan 1 emekliye bakar hale geldi. Emeklinin bu ekonomide 10 bin lira ile geçinmesi mümkün değil. Genç nüfus azalıyor, yavaş yavaş yaş ortalamasında Almanya’ya yaklaşıyoruz. 85 milyonun en az 70 milyonu insanca yaşam koşullarının altında yaşıyor” ifadelerinde bulundu.