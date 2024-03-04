81 İLDE KENDİ ADAYLARIYLA
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serap Bilmez, İzmit Belediye Başkan Adayı Semih Önal, İzmit Meclis Üyesi Adayları Ufuk Kardeş ve Yunus Timuçin ile gazetemizi ziyaret etti. Aksakal ziyarette gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile sohbet ederek sorularını yanıtladı. Aksakal, seçmene tercih sunmak için 81 ilde kendi adayları ile seçime girme kararı aldıklarını söyleyerek vatandaşlardan destek istedi.
VESAYET ANLAYIŞINA KARŞIYDIK
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ziyarette, “2023 seçimlerini ayrı bir kategoride değerlendirdik. Cumhurbaşkanlığı seçimi farklı boyutlara taşınan bir seçim haline gelmişti. 28 Şubat 1996 kararlarının en kötü noktası vesayet kavramıydı. Bizim sıkıntımız devlet refleksinin ‘ her şey benim’ vesayet anlayışını benimsemiş olmasıydı. Cumhurbaşkanı bu konuda devletle hareket etme iradesini gösteren siyasetçilerden oldu.
TERCİH YARATMAK İSTEDİK
Muhalefet, yerel seçimleri 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir rövanşı haline getirmeye çalışıyor. Bu böyle olmamalı. Devlet 85 milyona hizmet etmelidir. Muhalefet, ‘biz bu seçimleri alırsak Cumhurbaşkanını yıkarız’ siyaseti yapmaya çalışıyor ama bu doğru değil. Bu yüzden 81 ilde adaylarımızı çıkararak vatandaşa tercih yaratmak istedik.
SEÇMEN DOĞRU BİR MUHALEFET İSTEYECEKTİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam bağımsız Türkiye için çalışmaları olduğu sürece DSP, her türlü desteği sağlayacaktır. DSP, kurulduğu günden bu yana altı ok ilkelerinden hiç sapmadan siyaset yapmaya devam ediyor. Seçimden sonra toplum, muhalefet kanadındaki savrulmuşluğun doğru bir noktaya taşınmasını isteyecektir. Cumhur İttifakı bünyesinde ise çok büyük bir hareketlilik olacağını düşünmüyorum” dedi.
MECLİSE GİREBİLMEK İÇİN
Yerel seçimlerde AK Parti adaylarına destek vermeyip neden kendi adaylarını çıkardıkları sorusuna cevap veren Aksakal, “81 ilin hepsinde aday çıkardık. Genel seçimde AK Parti’ye değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdik. Parlamentoya girme konusunda baskın bir tarafta yer almamız gerekiyordu. Millet İttifakı DSP’yi içine almadı. Emperyalist sistemle entegre olmuş partiler vardı biz buna karşıydık. HDP’ye karşıydık. Ya kendi başımıza seçime girip parlamentoya giremeyecektik ya da Cumhur İttifakı ile seçime girerek partimizi mecliste temsilinin devamını sağlayacaktık. Şimdi aday çıkarmamızın ana sebebi vatandaşa tercih sunmaktır.
DİYARBAKIR SUR, MUĞLA, İZMİR VE VAN’I İSTEDİK
Cumhurbaşkanı ile görüştük. Kendisine AK Parti veya MHP’nin kazanamayacağı yerlerde DSP adayı desteklenirse buraları kazanabileceğimizi söyledik. Diyarbakır Sur, Muğla, İzmir ve Van’ı istedik. Buralarda çok önemli isimler vardı. ‘Hayır’ cevabı almadık ama sonuç hayır çıktı. 31 Mart akşamı sonucu birlikte göreceğiz” sözlerini kaydetti.
EMEKLİNİN 10 BİN LİRA İLE GEÇİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Türkiye ekonomisi ve emeklilerin durumu hakkında konuşan Aksakal, “Ülke tarım ve hayvancılıktan koparıldı. Çiftçi oranı yüzde 5 seviyesine düştü. Köy ziyaretlerine gidiyoruz ve yaş ortalaması hep yüksek, hep yaşlı insanlar var. Üretimden kopmuş bir ülke huzur içinde yaşayamaz. CHP’nin hükümeti EYT konusunda sıkıştırması ile ülke adeta emekli cennetine dönüştü. Eskiden 5 kişi çalışır 1 emekliye bakarken şimdi 1 çalışan 1 emekliye bakar hale geldi. Emeklinin bu ekonomide 10 bin lira ile geçinmesi mümkün değil. Genç nüfus azalıyor, yavaş yavaş yaş ortalamasında Almanya’ya yaklaşıyoruz. 85 milyonun en az 70 milyonu insanca yaşam koşullarının altında yaşıyor” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sade Vatandaş - Yav, siz parti miziniz Allah aşkına da seçmene tercih sunuyorsunuz ? Pasrtilerini brbir satan bütün partilerin tabelalarını millet yerle bir etmediyse buna şükredin diyorum !
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.