Tanque gitti, böyle oldu!

TANQUE İLE 10 PUAN, TANQUE’SİZ 3 PUAN
Kocaelispor Tanque’nin takımdan ayrılmasından sonra beklendiği, ya da korkulduğu gibi ciddi gol sıkıntısı çekti, galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte Boluspor, Keçiörengücü ve Erzurum FK ile berabere kalan temsilcimiz Şanlıurfa’ya kaybetti, 4 maçta sadece 3 puan alabildi. Ligin ilk yarısında Tanque’nin oynadığı söz konusu 4 maçın 3’ünü kazanılmış, birinde ise berabere kalınmış 10 puan toplanmıştı.
YERİNİ ALINAN DAVİT’İN SİPHALI BİLE YOK
Ligin ilk yarısındaki söz konusu 4 haftalık süreçte golsüz maçı olmayan temsilcimiz rakip ağlara 8 gol bırakmıştı. Gollerin 4’üne Brezilyalı futbolcu imzasını koymuştu. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıda aynı maçlarda ise sadece 3 gol atabildi. Tanque’nin gidişi beraberinde gol sıkıntısını ve başarısız sonuçları getirdi. Brezilyalı futbolcunun yerine alınan Gürcü Davit bu süreçte siftah bile yapamadı.
TANQUE’Lİ VE TANQUE’SİZ KOCAELİSPOR:
Rakipler İlk yarı İkinci yarı
Boluspor 2-1 1-1(D)
Şanlıurfa 0-2(D) 0-1
Keçiörengücü 3-0 2-2(D)
Erzurum FK 1-1 0-0 (D)
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Basiskele41 - Geçmişe mazi derler Tanke takın çevresine Sağlam ile bu işin olmayacağını söyleyerek Türkiye den ayrıldı bazı gerçekleri kabul edin biz yola yanlış kişilerle çıktığımız işin yolda başımıza gelenler normal
Aa - Yonetim derhal istifa etmelidir. Yeni yonetim ertugrul saglamialip tekrar takimin basina gecirmelidir. hodrimeydana stada giris yasagi koyulmalidir, bizler eslerimiz ve cocuklarimiz ile stadi doldurmak istiyoruz. Herkesi, birsonraki mac"hodrimeydan disari" diye tezaruhat yapmaya davet ediyorum.
Mustafa İşkodra - başkan tanque’den daha iyisini alıcaz demişti.iyisi buysa kötüsü nasıl olacaktı acaba.bu kadar avantajlı bir sezonu devre arası yanlış transferler yüzünden çöpe attık.goztepenin aldığı brezilyalı forvete bak bizim aldığımıza bak.yaziklar olsun..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.