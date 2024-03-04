Tanque gitti, böyle oldu!

TANQUE İLE 10 PUAN, TANQUE’SİZ 3 PUAN

Kocaelispor Tanque’nin takımdan ayrılmasından sonra beklendiği, ya da korkulduğu gibi ciddi gol sıkıntısı çekti, galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte Boluspor, Keçiörengücü ve Erzurum FK ile berabere kalan temsilcimiz Şanlıurfa’ya kaybetti, 4 maçta sadece 3 puan alabildi. Ligin ilk yarısında Tanque’nin oynadığı söz konusu 4 maçın 3’ünü kazanılmış, birinde ise berabere kalınmış 10 puan toplanmıştı.

YERİNİ ALINAN DAVİT’İN SİPHALI BİLE YOK

Ligin ilk yarısındaki söz konusu 4 haftalık süreçte golsüz maçı olmayan temsilcimiz rakip ağlara 8 gol bırakmıştı. Gollerin 4’üne Brezilyalı futbolcu imzasını koymuştu. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarıda aynı maçlarda ise sadece 3 gol atabildi. Tanque’nin gidişi beraberinde gol sıkıntısını ve başarısız sonuçları getirdi. Brezilyalı futbolcunun yerine alınan Gürcü Davit bu süreçte siftah bile yapamadı.

TANQUE’Lİ VE TANQUE’SİZ KOCAELİSPOR:

Rakipler İlk yarı İkinci yarı

Boluspor 2-1 1-1(D)

Şanlıurfa 0-2(D) 0-1

Keçiörengücü 3-0 2-2(D)

Erzurum FK 1-1 0-0 (D)

Kaynak: Spor servisi