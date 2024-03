Evinde yangın çıkan vatandaş yardım istiyor

Geçtiğimiz hafta perşembe günü evinde yangın çıktığını söyleyen vatandaş, “Yakın zamanda boynumda ve dizimden ameliyat oldum. Bir de kronik hastalığım var. Bu yüzden işsiz kaldım. 1,5 ay önce kızım kalp ameliyatı oldu. bu kadar sıkıntının üzerinde bir de evimiz yandı. Evimizin mutfağında çıkan yangını eşim ile müdahale ederek söndürdük. Çıkan duman nedeniyle ben eşim ve küçük kızım hafif zehirlendik. Hemen hastaneye gittik ve tedavimizi olduk.

İZMİT BELEDİYESİ DÖNÜŞ YAPMADI

Hastaneden döndükten sonra evimizi temizlememiz mümkün olmadı. Defalarca İzmit Belediyesi’nin sosyal hizmetlerini arayıp durumu anlattık ve whatsapp hattından yardım istedik. Ama kimse dönmedi. Şu an evimizde her yer duman ve is içinde. Elbiselerimiz dahi duman kokuyor. Kızım hem kalp hastası hem de astımı var. Burada yaşaması çok zor. Bize evimizin temizliği ve yaşanan zararın ortadan kaldırılması yardım elinin uzatılmasını bekliyoruz” dedi.