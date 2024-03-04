Evinde yangın çıkan vatandaş yardım istiyor

Geçtiğimiz hafta perşembe günü evinde yangın çıktığını söyleyen vatandaş, “Yakın zamanda boynumda ve dizimden ameliyat oldum. Bir de kronik hastalığım var. Bu yüzden işsiz kaldım. 1,5 ay önce kızım kalp ameliyatı oldu. bu kadar sıkıntının üzerinde bir de evimiz yandı. Evimizin mutfağında çıkan yangını eşim ile müdahale ederek söndürdük. Çıkan duman nedeniyle ben eşim ve küçük kızım hafif zehirlendik. Hemen hastaneye gittik ve tedavimizi olduk.
İZMİT BELEDİYESİ DÖNÜŞ YAPMADI
Hastaneden döndükten sonra evimizi temizlememiz mümkün olmadı. Defalarca İzmit Belediyesi’nin sosyal hizmetlerini arayıp durumu anlattık ve whatsapp hattından yardım istedik. Ama kimse dönmedi. Şu an evimizde her yer duman ve is içinde. Elbiselerimiz dahi duman kokuyor. Kızım hem kalp hastası hem de astımı var. Burada yaşaması çok zor. Bize evimizin temizliği ve yaşanan zararın ortadan kaldırılması yardım elinin uzatılmasını bekliyoruz” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.