Gaziantep'te feci olay! 30 metre yükseklikten okul bahçesine uçtu, faciadan dönüldü

Kaza, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya B. (37) idaresindeki 21 GJ 558 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu’nun arka bahçesine uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında öğrencilerin derste olması ise büyük bir faciayı önledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yahya B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.