Listeler kesinleşti... Yarış şimdi resmiyet kazandı... 13 koltuğa 214 aday

BÜYÜKŞEHİR’E 27 ADAY VAR

Seçim Kurulu’nun ilan ettiği resmi listelere göre Türkiye genelinde seçime katılma hakkı bulunan 35 siyasi partiden 25 tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için aday göstermedi. Çıkan 25 adayın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için Fevzi Kemal Torun ve İsmail Tunahan bağımsız olarak başkan adayı oldular.

İZMİT’E 17, GEBZE’YE 19 ADAY ÇIKTI

İlçeler bazında en fazla belediye başkan adayı Gebze ve sonrasında İzmit için gösterildi. Gebze’de ikisi bağımsız 19 isim yarışacak. 17 adayın yarışacağı İzmit’te 16 siyasi parti aday gösterirken, Mustafa Can da bağımsız olarak belediye başkan adayı oldu.

Çayırova, Derince, Dilovası ve Gölcük’te 16, Kandıra, Karamürsel ve Körfez’de 15, Başiskele, Darıca ve Kartepe’de 14 aday belediye başkanı olabilmek için vatandaşların oyuna talip olacak.