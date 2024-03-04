Listeler kesinleşti... Yarış şimdi resmiyet kazandı... 13 koltuğa 214 aday

BÜYÜKŞEHİR’E 27 ADAY VAR
Seçim Kurulu’nun ilan ettiği resmi listelere göre Türkiye genelinde seçime katılma hakkı bulunan 35 siyasi partiden 25 tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için aday göstermedi. Çıkan 25 adayın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için Fevzi Kemal Torun ve İsmail Tunahan bağımsız olarak başkan adayı oldular.
İZMİT’E 17, GEBZE’YE 19 ADAY ÇIKTI
İlçeler bazında en fazla belediye başkan adayı Gebze ve sonrasında İzmit için gösterildi. Gebze’de ikisi bağımsız 19 isim yarışacak. 17 adayın yarışacağı İzmit’te 16 siyasi parti aday gösterirken, Mustafa Can da bağımsız olarak belediye başkan adayı oldu.
Çayırova, Derince, Dilovası ve Gölcük’te 16, Kandıra, Karamürsel ve Körfez’de 15, Başiskele, Darıca ve Kartepe’de 14 aday belediye başkanı olabilmek için vatandaşların oyuna talip olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.