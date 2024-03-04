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04 Mar 2024 - 21:50- Perde Arkası G:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırım şikayeti bitmiyor

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Mehmet Ali Paşa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın kaldırımları üzerinde park eden araçlarla ilgili şikayet bitmiyor.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırım şikayeti bitmiyor mask
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırım şikayeti bitmiyor
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırım şikayeti bitmiyor
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OTOPARK SIKINTISI VAR

Bölgede yaşayan vatandaşların her gün gazetemizin ihbar hattına gönderdikleri fotoğraflar ve şikayetler bölgedeki otopark sıkıntısını da ortaya koyuyor. Kaldırıma park eden araçlar yüzünden insanların araç yolunda yürümek zorunda kaldığını söyleyen vatandaşlar adeta isyan etti. “Kaldırımlar otomobiller için yapıldıysa biz de bundan sonra araç yoluna yürürüz” diyerek kaldırımlara park eden araçlar yüzünden yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırım şikayeti bitmiyor

ARAÇLAR PARK EDİYOR

Vatandaşlar, “Bulvar boyunca yer yerde araçlar kaldırımların üzerinde park ediyor. Burada engelliler, çocuk arabası ile sokağa çıkan kadınlar, yaşlılar yürüyor. Bu insanlar kaldırımı kullanmadığı için yolun ortasında gidiyor ve bu kez de sürücülerle kavga ediyorlar. Gerçekten bu bulvarın üzerindeki görüntü üçüncü dünya ülkesi görüntüsü. Araçlar kaldırıma park etmiş, insanlar ana yolda yürüyor. Belediye zabıtaları ve trafik polislerinin bu bulvar üzerinde görevlerini yerine getirmesini istiyoruz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırım şikayeti bitmiyor

BELEDİYE ARACI DA YAPIYOR

Vatandaşların bir şikayeti de belediye aracı ile ilgili. Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığına ait olan bir otomobilin 2 gün boyunca gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde park ettiğini ve hiç yerinden kaldırılmadığını söyleyen vatandaşlar, “Belediye aracının ne ayrıcalığı var. Tam kaldırımın üzerinde park etmiş ve iki gün boyunca böyle kaldı. Burada belediye personeli bunu yaparsa vatandaş ne yapmaz? Lütfen herkesin kaldırımlara ve insanlara saygı duymasını istiyoruz” dedi.

 

# HER, VAR, Büyükşehir, araç

04 Mar 2024 - 21:50 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İzmit li - Yolun yarısını tramvay yaptılar, millet esnaftan alışveriş yapmak için ne yapacak arabayı cebine mi koyacak?? Mecbur kaldıra park edecek!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mart 22:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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