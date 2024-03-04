Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kaldırım şikayeti bitmiyor

OTOPARK SIKINTISI VAR

Bölgede yaşayan vatandaşların her gün gazetemizin ihbar hattına gönderdikleri fotoğraflar ve şikayetler bölgedeki otopark sıkıntısını da ortaya koyuyor. Kaldırıma park eden araçlar yüzünden insanların araç yolunda yürümek zorunda kaldığını söyleyen vatandaşlar adeta isyan etti. “Kaldırımlar otomobiller için yapıldıysa biz de bundan sonra araç yoluna yürürüz” diyerek kaldırımlara park eden araçlar yüzünden yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

ARAÇLAR PARK EDİYOR

Vatandaşlar, “Bulvar boyunca yer yerde araçlar kaldırımların üzerinde park ediyor. Burada engelliler, çocuk arabası ile sokağa çıkan kadınlar, yaşlılar yürüyor. Bu insanlar kaldırımı kullanmadığı için yolun ortasında gidiyor ve bu kez de sürücülerle kavga ediyorlar. Gerçekten bu bulvarın üzerindeki görüntü üçüncü dünya ülkesi görüntüsü. Araçlar kaldırıma park etmiş, insanlar ana yolda yürüyor. Belediye zabıtaları ve trafik polislerinin bu bulvar üzerinde görevlerini yerine getirmesini istiyoruz” dedi.

BELEDİYE ARACI DA YAPIYOR

Vatandaşların bir şikayeti de belediye aracı ile ilgili. Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığına ait olan bir otomobilin 2 gün boyunca gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde park ettiğini ve hiç yerinden kaldırılmadığını söyleyen vatandaşlar, “Belediye aracının ne ayrıcalığı var. Tam kaldırımın üzerinde park etmiş ve iki gün boyunca böyle kaldı. Burada belediye personeli bunu yaparsa vatandaş ne yapmaz? Lütfen herkesin kaldırımlara ve insanlara saygı duymasını istiyoruz” dedi.