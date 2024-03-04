TIR'ın altında kalan motosikletli kurye öldü

Olay, Derince Liman Işıklar mevkiinde meydana geldi. 34 UY 7932 plakalı TIR ile 41 ARY 224 plakalı motosiklet çarpıştı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, TIR'ın altından çıkarılan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
KURYELER HASTANEYE AKIN ETTİ
Çok sayıda kurye acı haberi alır almaz hastane önünde toplandı. Motosikletli kuryeler Ahmet Arda'nın ölümünün üzüntüsünü yaşadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya karışan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.