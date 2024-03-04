Yüksek servis ücretine vatandaşlar tepkili

Aslında bu şikayet sadece bu servisle sınırlı değil. Genelde çeşitli markalar için verilen servis hizmetleri için talep edilen bedeller gerçekten yüksek. İnsanlar kuruşun hesabını yaparken, kendileri açısından basit gördükleri bir iş için istenilen ücreti çok olduğu görüşü hakim. Diğer taraftan düşünüldüğünde servis de bir hizmet veriyor ve haklı olarak karşılığını istiyor.
Yani, olaya bakış açısına bağlı bu durum.
Servis hizmeti alan bir vatandaş, şirketin telefonla dahi halledeceği bir ayar için eve gelip 500 lira servis ücreti aldığını iddia etti.
Vatandaş yaşadığı olayı şöyle anlattı:
“-Aktif Teknik firması birçok markanın yetkili servisi. Bizde 10 gün önce alınan televizyonun internete bağlandığını ancak televizyondaki uygulamaların hiçbirine giremediğimizi ilettik ve bize randevu verdiler. Eve geldiklerinde telefonlarından 4.5G’den 2.4G’ye ayar yapıp TV'ye bağlanıp uygulamaları güncellediler ve servis ücreti talep ettiler. Biz de ‘bu durumu bizimle telefonda paylaşabilirdiniz ve biz kendimiz bu ayarı yapabilirdik’ dedik ve bu yüzden servis ücreti ödemeyeceğimizi söyledik. Sonuç olarak parayı sokaktan toplamıyoruz. Birçok insanın bu şekilde mağdur edildiğini düşünüyoruz. İnsanlar bu tür şeylere dikkat etsin. Yani iyi bir esnaf böyle küçük şeylere takılıp insanlardan para almaz. Aksine yardım eder ve güven kazanır.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
. - Servis talep edene kadar kitapçık okuyup internetten arastırarak da yapabilirdiniz. Verılen bir hızmet var tabıkı bunuda ücretini ödemeniz herekır
Adalet - ozaman niye servis çağırdın kurcalayıp yapsaydın sen işin kurnazlığına geçmişsin.
ayrıca bugün 2 kişi 500 tl zor yemek yiyor dışarda.
Yesilova - Bu servis genel olarak böyle ..bizde set üstü ocak için cagirmistik tavırlar değişmiyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.