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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
04 Mar 2024 - 22:51- Siyaset G:

Aksakal: Evlere şenlik bir muhalefet partisi var

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Evlere şenlik bir muhalefet partisi var. Kendisine 100 yıllık parti diyor ama aslında 32 yıllık bir parti. Biz her zaman laikliği savunduk, Cumhuriyeti savunduk" dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Aksakal: Evlere şenlik bir muhalefet partisi var mask
Aksakal: Evlere şenlik bir muhalefet partisi var
Aksakal: Evlere şenlik bir muhalefet partisi var
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DSP'nin belediye başkan adayları İzmit'te Maide Restoranda yapılan törenle tanıtıldı. DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, genç adaylarla yola çıktıklarını, seçmenden destek beklediklerini söyledi.

MECLİSTE TEMSİL HAKKI ELDE ETTİK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal devletin yanında yer aldıklarını belirterek, "Darbelerle artık Türkiye'de yönetimlerin değişmeyeceğini anlayan emperyalist Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Biden, artık darbe ile değil muhalefeti destekleyerek Türkiye'yi emellerine alet etmek istedi. Bu istek ve hedef altında bir genel seçimi yaşadık. Millet İttifakı oluştu, terörle birlikte oldular. Biz devletimizin yanında yer aldık ve mecliste temsil hakkı elde ettik. Demokratik Sol Parti'nin hali gerçek Atatürkçülerin halidir." dedi.

Aksakal: Evlere şenlik bir muhalefet partisi var

ÜRETİME GEÇMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Üretmekten başka çarenin olmadığını söyleyen Aksakal,"Bülent Ecevit, hep bugün Demokratik Sol Parti'nin durduğu yeri savundu. Eskiden insanımız ikram ve hesap ödeme kavgası ederdi ama artık birbirlerini görmemeye çalışıyor. Artık sevgisizlik hat safhaya çıktı. Biz üreteceğiz, üretmekten başka bir çare yok. Bu seçimlerde kazanarak üretime geçmeyi başaracağız. Masalar kuruldu. Kendini Atatürkçü olarak, liberal, muhafazakâr olarak tanımayanlar nasıl olduysa bir araya geldi. Biz laikliğe olan inancımızla hep mücadele verdik, veriyoruz." diye konuştu.

KENDİSİNE 100 YILLIK PARTİ DİYOR AMA

Muhalefeti eleştiren Aksakal, şöyle konuştu: "Artık size de ak güvercine mührü basmak kalıyor. Sizlere verilen sözlerin tutulmadığını yaşayarak gördük. Evlere şenlik bir muhalefet partisi var. Kendisine 100 yıllık parti diyor ama aslında 32 yıllık bir parti. Biz her zaman laikliği savunduk, Cumhuriyeti savunduk. 2028 Yerel Seçimleri için alt yapıyı oluşturacak desteği bekliyoruz. Demokratik Sol Parti'yi iktidara getirmek zorundayız. 31 Mart Yerel Seçimleri ‘nin ülkemize, insanımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum"

Aksakal: Evlere şenlik bir muhalefet partisi var
Aksakal: Evlere şenlik bir muhalefet partisi var
Aksakal: Evlere şenlik bir muhalefet partisi var

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04 Mar 2024 - 22:51 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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