SMA hastası Asel bebek desteklerini bekliyor

Daha 10 günlük bebekten topuk kanından SMA hastası olduğu teşhis edilen Asel’in Dubai’de tedavi olması için gereken 2 milyon dolarlık bütçe için valilik izni ile kampanya başlatıldı. Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan Asel’in ailesi Kocaelilerden destek bekliyor. Sever ailesi, Asel’in daha rahat nefes alması, sağlıklı bir şekilde büyümesi için her kesin elinden geldiği kadar küçük yardımlarla destek sunabileceğini belirtti. Asel için Kocaeli Valiliğinden izinli açılan bu hesaba bağışlarınızı yapabilirsiniz. İBAN hesabı ₺: TR48 0001 0020 8283 4635 2250 03