Uzmanlar uyarıyor! Faize dikkat

20 milyondan fazla kişinin Kredili Mevduat Hesabı yani ek hesap kullandığı açıklandı. Kredili Mevduat Hesabı, hesabınızda para olmasa dahi limitiniz dahilinde nakit para çekebileceğiniz hesap anlamına geliyor. Bu aralar sık sık başvurulduğu belirtiliyor.

2 MİLYON ARTIŞ VAR

2022 yılında 27 milyon kişi ikin şu anda 28 milyon 800 bin kişi ek hesap kullanmaya başladı. Vatandaşlar maaş yatınca direkt ek hesabı kapattığını ve daha sonra yeniden ek hesaba girildiğini belirtiyor.

175 MİLYAR LİRA

Kredili Mevduat Hesaplarından çekilen para da 1 yılda yüzde 143 arttı. 175 milyar liraya yükseldi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar Kredili Mevduat Hesabı kullananları uyarıyor. Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman "Ödeyemeyeceğiniz durumlarda faizi başınıza dert açabilir. Ödeme veya temerrüt durumunda bir sıkıntı olduğunda faiz tahmin ettiğiniz hesapların çok ötesinde bir maaliyeti sizin karşınıza gelir ve yakanızı kurtaramayacağınız bir mekanizma işlemeye başlar" dedi.

Kaynak: Kanal D Ana Haber