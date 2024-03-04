Kartepe Camisi Ramazan’a yetişmeli

Cami inşaatında artık sona gelindiğini söyleyen vatandaşlar, ramazan ayı gelmeden caminin bitirilmesini ve ibadete açılmasını istedi. Kartepe Kent Merkezi’nin çevresinde yaşayan vatandaşlar, “Caminin çok az işi kaldı. Bu bölgede ramazan ayında gideceğimiz cami yok. Cami sıkıntısı yaşıyoruz. Ramazan ayında açılması için çok hızlı bir çalışma yapılırsa kalan işler tamamlanacak. Mesela hafta sonu çalışma yoktu. Eğer hafta sonu fazla işçi ile çalışma yapılsaydı camı hızla bitecekti. Bu konuda belediyenin bir çalışma yapacağına ve bizim bu talebimizi karşılamak için çaba göstereceğine inanıyoruz” dedi.