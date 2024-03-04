Akran zorbalığında çocuklar hakkında soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü internette akran zorbalığı videosu ile ilgili olarak, 'Kasten yaralama, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' suçlarından soruşturma başlattı. Olaya karışan F.Y.(16), G.A.(16), H.P.(16) ve A.Ö.(19) yakalandı.
3'ü çocuk 4 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatı gereği ailelerine teslim edildi. 4 kişi ifadelerinin alınabilmesi için haftaiçi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.