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Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet”

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Doğu Kışla Pazarı esnafıyla bir araya gelen Muharrem Tutuş, “5 yıldır esnafın yüzüne bakmayan anlayış, bizim ardımızdan pazarcı esnafının karşısına çıkıyor, şov yapıyor. Biz hep buradaydık; Şov da yapmadık, samimiyetimizi ortaya koyduk” dedi

Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet” mask
Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet”
Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet”
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AK Parti İzmit İlçe SKM programları kapsamında Doğu Kışla Pazarı esnafını ziyaret eden Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, pazarcılar tarafından sevgiyle karşılandı. Tutuş’a ziyaretlerinde, parti yöneticileri de eşlik etti. Başkan Adayı Tutuş’un samimi yaklaşımı, esnafın ve vatandaşların takdirini topladı.

Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet”

“İZMİTLİLER GÜN SAYIYOR”

Tutuş, “Biz seçimden seçime meydanlara çıkan anlayışa hiç sahip olmadık. Biz her zaman vatandaşlarımızın, esnaflarımızın arasında olduk. Normal rutin ailemle gelip alışveriş yaptığım yer burası. Pazarcı esnafımız ile yeni tanışmıyoruz. Onlar bizi, biz onları, sorularını, sıkıntılarını çok iyi biliyoruz.

Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet”

BİZİMKİ ŞOV DEĞİL, SAMİMİYET

5 yıldır esnafımızın yüzüne bakmayan bir anlayışın bizim ardımızdan pazara girerek şov yapmasına benzemez bizim samimiyetimiz. İzmitli hemşehrilerimiz, artık yüzüne baktığında kimin ne niyetle kendilerine yaklaştığını çok iyi anlıyor. Bu anlamda bir endişemiz yok. İzmitliler yeni İzmit’e kavuşmak için hizmetlerle buluşmak için gün sayıyor ”dedi

Kaynak: Bülten

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04 Mar 2024 - 23:45 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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