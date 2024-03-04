Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
04 Mar 2024 - 23:59- Siyaset G:

Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediyesi’nin gırtlağa kadar borca battığı ortaya çıktı. Alacaklı firmalardan biri 12 milyon TL’lik haciz işlemi için bugün belediyeye gelerek bilgisayar, printer, televizyon gibi elektronik eşyalara el koymak istedi.

Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler mask
Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler
Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALACAKLILAR SIRAYA GİRDİ

İzmit Belediyesi’nde bir yıldır alacaklarını tahsil edemeyen bir firma icra memurlarıyla birlikte belediyeye geldi. İzmit Belediyesi’nin 5 yılda 90 milyon TL’nin üzerinde borç yaptığı ve alacaklıların sıraya girdiği öğrenildi.

Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler

PARALARI YOK ÖDEYEMEDİLER

Alacaklı İpek Hırdavat adına konuşan Av. Bilgehan Kurt, “Müvekkil firmam İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına buradayım. İzmit Belediyesi’nin açtığı bir ihaleye girerek elektrik malzemesi satışından yaklaşık 12 milyon TL alacağımız bulunuyor. Daha önce birçok kez yaptığımız başvuru, “Paramız olsa ödeyeceğiz” denilerek geri çevrildi. Bugün haczedeceğimiz malzeme alacağımızı karşılamıyor gerekçesiyle icra yapılamadı. Ama hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.

Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler
Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, İzmit

04 Mar 2024 - 23:59 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.237.996 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
15

041kamil - eyvah eyvah yerine gelecek yönetimin işin zor mu zor gülümse izmit nasıl gülebiliyormusunuz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mart 11:37
14

Sezgin Iğrek - Tesekkurler baskan,tavuk donerin bile 100 tl'yi gectigi gunumuzde 40tl"ye 3 kap yemek super is;hep yukaridakiler yiyecek degil ya,inegin 500tl'ye ot yedigi ulkede idarecilerin 50tl'ye kavurma yemesi hic normal degil!kisacasi anormal bir sistem ve yonetim is basinda.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mart 11:09
13

Kemal - fatma kaplan yandaşları,,, 1 ay kala göstermelik 40 tl ye yemek 3 tl ye çay vermekle bu işler olmuyor,, ,,,,,,,,, her dakika hükümeti yapmadıklarından dolayı eleştrirenleri göremiyoruz,, diliniz gırtlağa mı kaçtı,,,fatma kaplanıda eleştirin yapmadıklarından dolayı,,, o zaman bunlar doğruya doğru , yanlışa yanlış diyorlar,, deriz ve dediklerinizin bir değeri anlamı olur,, böyle olunca yok hükmünü taşırsınız,,, bu arada belediye ile ticaret yapan şirketlerin parasını versinler,, demi,,,yoksa kimden çıkacak bu para,,,

Yanıtla . 2Beğen . 8Beğenme 05 Mart 10:21
12

İzmitce - 40 liraya yemekle seçim mi kazanılır Fatma tüm tuşlara basıon 1 ay kala

Yanıtla . 6Beğen . 21Beğenme 05 Mart 09:52
11

Izmitim - 5 yıl önce belediye devralındığında da bor kalmıştı değişen bişi yok .

Yanıtla . 5Beğen . 8Beğenme 05 Mart 09:34
10

serdarlı - Her seferinde ikdara yükleneler neredesinşz siz yapınca halka hizmet ya halkın yenen hakkı ne olacak Hürriyet cebindenmi ödeyecek işte bu yüzden gitmeli görelim yandaşları

Yanıtla . 6Beğen . 21Beğenme 05 Mart 09:13
09

Ba. - Sonuçta vatandaşa hizmet yapılıyor. Alkışlamak gerekiyor , borç ise , her belediyenin borcu olabilir. Vatandaş bu hizmetten son derece mutlu,

Yanıtla . 37Beğen . 6Beğenme 05 Mart 08:55
08

KURUÇEŞMELİ - GÜLÜMSE İZMİT...

Bir belediye hacizlik duruma düşüyor,ve bu belediyenin başkanı hanım Cuma namazı çıkışı cami önünde tesbih,başörtüsü,namaz takkesi dağıtarak oy alacağını zannediyor.GÜLÜMSEEEE...

Yanıtla . 5Beğen . 30Beğenme 05 Mart 08:51
05

Boş Işler - belediyeler ticarethane degildir kar etmesi gereken kurumlar degildirler genel ve sosyal olarak hizmet etmesi gereken halkın hayatını kolaylastırması yardmcı olması gereken kurumlardır

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 05 Mart 06:51
04

Körfez - Muharrem tutuş büyükşehir belediye başkanı ile çok güzel hizmetler yapacak

Yanıtla . 3Beğen . 15Beğenme 05 Mart 00:51
03

Mantık - Sosyal medya algı işini iyi yapiyor başkan Allah var simdi,ama belediyeciliği yapamadı be ,bunun herkez farkinda fanatiklik yapmaya gerek yok

Yanıtla . 2Beğen . 7Beğenme 05 Mart 00:48
02

Körfez - Muharrem tutuş başkanım hayırlı olsun inşallah sevgi kazanacak

Yanıtla . 1Beğen . 15Beğenme 05 Mart 00:45
01

Açız - Fato fato fato

Senin kadar tehlikeli bir surat bu İzmit daha görmedi fato

Yanıtla . 1Beğen . 15Beğenme 05 Mart 00:32
Diğer 13 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMAMIZ İÇİN BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ALINACAKTIR. *Vardiyalı çalışacak *Lise mezunu ( Tercihen) *Bay adaylar askerliğ...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Suludere kararını verdi mask
Suludere kararını verdi
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’ mask
Bıyık: ‘Bizim semtin gençleri her şeyin en güzelini hak ediyor’
Büyükgöz’e Gaziler’de çoşkulu karşılama mask
Büyükgöz’e Gaziler’de çoşkulu karşılama
AK Parti sandık görevlileri buluştu mask
AK Parti sandık görevlileri buluştu
Çetinkaya, “Karamürsel için hazırız” mask
Çetinkaya, “Karamürsel için hazırız”
Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet” mask
Tutuş, “Bizimki şov değil, samimiyet”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL