Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler

Kemal - fatma kaplan yandaşları,,, 1 ay kala göstermelik 40 tl ye yemek 3 tl ye çay vermekle bu işler olmuyor,, ,,,,,,,,, her dakika hükümeti yapmadıklarından dolayı eleştrirenleri göremiyoruz,, diliniz gırtlağa mı kaçtı,,,fatma kaplanıda eleştirin yapmadıklarından dolayı,,, o zaman bunlar doğruya doğru , yanlışa yanlış diyorlar,, deriz ve dediklerinizin bir değeri anlamı olur,, böyle olunca yok hükmünü taşırsınız,,, bu arada belediye ile ticaret yapan şirketlerin parasını versinler,, demi,,,yoksa kimden çıkacak bu para,,,