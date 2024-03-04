Hacze yetecek mal bulamadılar.., İzmit Belediyesi’ne icraya geldiler

ALACAKLILAR SIRAYA GİRDİ
İzmit Belediyesi’nde bir yıldır alacaklarını tahsil edemeyen bir firma icra memurlarıyla birlikte belediyeye geldi. İzmit Belediyesi’nin 5 yılda 90 milyon TL’nin üzerinde borç yaptığı ve alacaklıların sıraya girdiği öğrenildi.
PARALARI YOK ÖDEYEMEDİLER
Alacaklı İpek Hırdavat adına konuşan Av. Bilgehan Kurt, “Müvekkil firmam İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına buradayım. İzmit Belediyesi’nin açtığı bir ihaleye girerek elektrik malzemesi satışından yaklaşık 12 milyon TL alacağımız bulunuyor. Daha önce birçok kez yaptığımız başvuru, “Paramız olsa ödeyeceğiz” denilerek geri çevrildi. Bugün haczedeceğimiz malzeme alacağımızı karşılamıyor gerekçesiyle icra yapılamadı. Ama hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
041kamil - eyvah eyvah yerine gelecek yönetimin işin zor mu zor gülümse izmit nasıl gülebiliyormusunuz.
Sezgin Iğrek - Tesekkurler baskan,tavuk donerin bile 100 tl'yi gectigi gunumuzde 40tl"ye 3 kap yemek super is;hep yukaridakiler yiyecek degil ya,inegin 500tl'ye ot yedigi ulkede idarecilerin 50tl'ye kavurma yemesi hic normal degil!kisacasi anormal bir sistem ve yonetim is basinda.
Kemal - fatma kaplan yandaşları,,, 1 ay kala göstermelik 40 tl ye yemek 3 tl ye çay vermekle bu işler olmuyor,, ,,,,,,,,, her dakika hükümeti yapmadıklarından dolayı eleştrirenleri göremiyoruz,, diliniz gırtlağa mı kaçtı,,,fatma kaplanıda eleştirin yapmadıklarından dolayı,,, o zaman bunlar doğruya doğru , yanlışa yanlış diyorlar,, deriz ve dediklerinizin bir değeri anlamı olur,, böyle olunca yok hükmünü taşırsınız,,, bu arada belediye ile ticaret yapan şirketlerin parasını versinler,, demi,,,yoksa kimden çıkacak bu para,,,
İzmitce - 40 liraya yemekle seçim mi kazanılır Fatma tüm tuşlara basıon 1 ay kala
Izmitim - 5 yıl önce belediye devralındığında da bor kalmıştı değişen bişi yok .
serdarlı - Her seferinde ikdara yükleneler neredesinşz siz yapınca halka hizmet ya halkın yenen hakkı ne olacak Hürriyet cebindenmi ödeyecek işte bu yüzden gitmeli görelim yandaşları
Ba. - Sonuçta vatandaşa hizmet yapılıyor. Alkışlamak gerekiyor , borç ise , her belediyenin borcu olabilir. Vatandaş bu hizmetten son derece mutlu,
KURUÇEŞMELİ - GÜLÜMSE İZMİT...
Bir belediye hacizlik duruma düşüyor,ve bu belediyenin başkanı hanım Cuma namazı çıkışı cami önünde tesbih,başörtüsü,namaz takkesi dağıtarak oy alacağını zannediyor.GÜLÜMSEEEE...
. - Sn.Fatma başkan'a başarılar diliyorum
Cenker - bunlardan belediyeci olmazzz bunlar doymaazzz
Boş Işler - belediyeler ticarethane degildir kar etmesi gereken kurumlar degildirler genel ve sosyal olarak hizmet etmesi gereken halkın hayatını kolaylastırması yardmcı olması gereken kurumlardır
Körfez - Muharrem tutuş büyükşehir belediye başkanı ile çok güzel hizmetler yapacak
Mantık - Sosyal medya algı işini iyi yapiyor başkan Allah var simdi,ama belediyeciliği yapamadı be ,bunun herkez farkinda fanatiklik yapmaya gerek yok
Körfez - Muharrem tutuş başkanım hayırlı olsun inşallah sevgi kazanacak
Açız - Fato fato fato
Senin kadar tehlikeli bir surat bu İzmit daha görmedi fato
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.