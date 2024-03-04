İzmit Belediyesi gırtlağa kadar borca batmış: Yersen Lokantası

40 TL YEMEK REKLAMI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçime bir ay kala Kent Lokantası açarak oy avcılığına soyundu. Her gün 3 çeşit yemek, meşrubat, tatlı ve suyun 40 TL olarak satışa sunulurken, bugün şok edici bir gelişme yaşandı. İzmit Belediyesi’nde bir yıldır alacaklarını tahsil edemeyen bir firma icra memurlarıyla birlikte belediyeye geldi. İzmit Belediyesi’nin 5 yılda 90 milyon TL’nin üzerinde borç yaptığı ve alacaklıların sıraya girdiği öğrenildi.

ALACAKLILAR SIRADA

Alacaklı İpek Hırdavat adına konuşan Av.Bilgehan Kurt, “Müvekkil firmam İpek Hırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına buradayım. İzmit Belediyesi’nin açtığı bir ihaleye girerek elektrik malzemesi satışından yaklaşık 12 milyon TL alacağımız bulunuyor. Daha önce birçok kez yaptığımız başvuru, “Paramız olsa ödeyeceğiz” denilerek geri çevrildi. Bugün haczedeceğimiz malzeme alacağımızı karşılamıyor gerekçesiyle icra yapılamadı. Ama hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi