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05 Mar 2024 - 08:51- Asayiş G:

Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Samet Ş, Ramazan ayında davul çalma isteğini kabul etmeyen Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'ı bacağından tabancayla vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından muhtar taburcu edilirken, polis kaçan Samet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu
Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu
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Olay, Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Samet Ş., Ramazan ayında davul çalmak istediğini, Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan’a (40) söyledi. Metin Kaplan ise Samet Ş.’nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek teklifini reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş. tabancasını çıkartarak Metin Kaplan’a bacağına doğru bir el ateş etti. Sağ bacağına kurşun isabet eden Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan’ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü.

Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Hastane yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla Metin Kaplan’ın ikamet ettiği Şehit Mehmet Sokak’taki binaya polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binada incelemelerde bulundu. Metin Kaplan ise tedavisini ardından taburcu edildi. Polis, kaçan Samet Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu
Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Kaynak: İHA

# çalışma, polis

05 Mar 2024 - 08:51 İHA Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
08

Yeniyali Esnaf - Secimde oylariyla basa geldi abart eksozla son ses muzikle silah atarak kutlamislardi secimi gun gelir devran doner secilmeden verdigin vaatler gelir seni zarar ettirir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 11:16
07

Vatandas41 - Ramazan geldi, davulcu çetesi iş başına çıktı... bu devirde bu gürültünün dinle ne alakası var..üç beş torbacı gece yarısı rahat rahat esrar içmek için davulu bahane ediyor hepsi bu

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 05 Mart 11:02
05

Hangi Devirdeyiz - hangi devirde yaşıyoruz,eski zamanlarda olsa anlarım,herkesin saati var ,alarm kurar kalkarsın,evinde hastası,bebeği,yaşlısı,okula gidecek ogrencisi,tutmayanı var,gelenek yaşatma adına eski adetler dayatılmamalı

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 05 Mart 10:19
03

Deli Dumrul - Ellerine sağlık kardeşim çok iyi olmuş değişik bi model muhtar zaten iyi olmuş

Yanıtla . 1Beğen . 12Beğenme 05 Mart 09:26
06

El İnsaf - @Deli Dumrul 03 nolu yoruma cevabı: Suçu ve suçluyu öven yorumunun ekran görüntüsünü alıp siber polis birimlerine bildirdim artık derdini polise anlatırsın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Mart 10:46
04

Körfezli - @Deli Dumrul 03 nolu yoruma cevabı: Kime zararı var muhtarın adam gibi adam dir Metin

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 05 Mart 09:53
02

İvero - Ortalık cahil dolu ama ülkede adalet yerler altında birde kapıya gelip oy isticekler gelin bakalim

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 05 Mart 09:15
01

Yeniyali Merkez. - geçmiş olsun muhtarım , metin abi ye yalnış yapanı mahallede barındırmayız akıllı olsun bu gogocu tayfa.

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 05 Mart 09:03
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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