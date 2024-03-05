Ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı vurdu

Olay, Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Samet Ş., Ramazan ayında davul çalmak istediğini, Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan’a (40) söyledi. Metin Kaplan ise Samet Ş.’nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek teklifini reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş. tabancasını çıkartarak Metin Kaplan’a bacağına doğru bir el ateş etti. Sağ bacağına kurşun isabet eden Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan’ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü.
Hastane yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla Metin Kaplan’ın ikamet ettiği Şehit Mehmet Sokak’taki binaya polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binada incelemelerde bulundu. Metin Kaplan ise tedavisini ardından taburcu edildi. Polis, kaçan Samet Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Yeniyali Esnaf - Secimde oylariyla basa geldi abart eksozla son ses muzikle silah atarak kutlamislardi secimi gun gelir devran doner secilmeden verdigin vaatler gelir seni zarar ettirir
Vatandas41 - Ramazan geldi, davulcu çetesi iş başına çıktı... bu devirde bu gürültünün dinle ne alakası var..üç beş torbacı gece yarısı rahat rahat esrar içmek için davulu bahane ediyor hepsi bu
Hangi Devirdeyiz - hangi devirde yaşıyoruz,eski zamanlarda olsa anlarım,herkesin saati var ,alarm kurar kalkarsın,evinde hastası,bebeği,yaşlısı,okula gidecek ogrencisi,tutmayanı var,gelenek yaşatma adına eski adetler dayatılmamalı
Deli Dumrul - Ellerine sağlık kardeşim çok iyi olmuş değişik bi model muhtar zaten iyi olmuş
El İnsaf - Suçu ve suçluyu öven yorumunun ekran görüntüsünü alıp siber polis birimlerine bildirdim artık derdini polise anlatırsın.
Körfezli - Kime zararı var muhtarın adam gibi adam dir Metin
İvero - Ortalık cahil dolu ama ülkede adalet yerler altında birde kapıya gelip oy isticekler gelin bakalim
Yeniyali Merkez. - geçmiş olsun muhtarım , metin abi ye yalnış yapanı mahallede barındırmayız akıllı olsun bu gogocu tayfa.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.