Kanalizasyon kavgasında Türkiye şampiyonunu tabancayla vurdu

Olay, İnönü Mahallesi 150. Sokak’ta meydana geldi. Davut K. ile Yunus N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Davut K., yanındaki tabancasını çıkartarak Yunus N.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yunus N. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan Yunus N’nin bir yakını koşarak sokağa geldi. Davut K., bu kez Yunus N.’nin yakınına ateş açtı. Kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtulan yakını bir aracın arkasına sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince Davut K., etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Davut K. polis merkezine götürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yunus N., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Yaşanan arbede darp sonucu yaralanan Yunus N.‘nin yakını ve 2 kişi de kontrol amaçlı hastane götürüldü.

AKAN KANALİZASYON SEBEBİYLE VURMUŞ

Davut K.’nin Yunus N. ile komşu olduğu evlerinin ise sokak üzerinde karşılıklı olduğu öğrenildi. Akan kanalizasyon sebebiyle komşular arasında çıkan tartışmanın sonrasında olayın yaşandığı aktarıldı. Yunus N.’nin muaitai sporuyla uğraştığı ve Türkiye şampiyonluğu bulunduğu bildirildi.

KURŞUNLARDAN KURTULDU

Dehşet anlarını anlatan Yunus N.’nin yakını, “‘Dünyayı başına zindan ederim, bunları yok ederim burası ya bana kalacak ya da onlara kalacak’ diyordu. Evde oturuyordum misafirimi yolcu ettim ardından bir ses geldi koşup geldik. Yeğenime sıkmış. ‘Sen hayırdır tehdit edip, çocuklara sıkıyorsun’ dedim, bana da 2 el sıktı. Dolmuşun arkasına kaçtım” dedi.

Canını zor kurtardığını söyleyen Yunus N.’nin yakını, "Polis ekipleri gelene kadar bizi tehdit edip, etrafa ateş etti. Polisi gördü hala da bize doğru ateş etmeye kalkıyor. Yunus boksördü ama kavgaya girmedi. Vuran 50 yaşında, vurulan 17 yaşında adam hepimizi tehdit ediyor. ‘Burayı başınıza zindan ederim, Gebze size kalmaz’ diyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA