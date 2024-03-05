Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘kredi kartlarına bir düzenleme yapılacak mı?’ sorusu üzerine “Yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız’ dedi. Bakan Şimşek ayrıca kredi kartı limitleri ile ilgili çalışacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘kredi kartlarına bir düzenleme yapılacak mı?’ sorusu üzerine “Yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız’ dedi. Bakan Şimşek ayrıca kredi kartı limitleri ile ilgili çalışacaklarını söyledi.

‘BANKALAR SERBESTÇE LİMİT BELİRLEYEBİLİYOR’

Bankalar müşterilerine sormadan kredi kartı limitlerini istedikleri gibi güncelleyebiliyorlar. Peki bu tip durumlarda vatandaşlar ne yapmalı?Kredi kartlarına ilişkin yapılan son açıklamaların ardından limitlere bir sınırlama mı getirilecek, seçim sonrası bir kredi kartı düzenlemesi olacak mı? Kredi kartı faizleri daha da artar mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kredi kartı limitleri ve kredi kartı taksit sınırlamasına ilişkin kamuoyunda bir beklenti mevcut, düzenlemenin ne yönde yapılacağı netleşmemiş olmakla birlikte devletimiz piyasaya çok fazla müdahale etmeden, enflasyonist ortamın etkilerini bertaraf etmek için bazı düzenlemeler yapacak.

‘VATANDAŞ SIKINTIYA GİRİYOR’

Kredi limitlerine ilişkin de bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bazı vatandaşlarımız bir kredi kartından çekip diğer kredi kartına yatırmak suretiyle, harcamalarının çoğunu kredi kartları üzerinden yapmak sureti ile yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bazı bankalar tarafından yüksek limit tahsil ediliyor. Burada risk sadece bankanın değil kişiler için de geçerli. Geliri düşükse ve gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti düzenlendiyse ve borcu varsa bu sarmala dönüşüyor. Vatandaşlar kredi kartı borçlarından dolayı sıkıntıya giriyor.

KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Kredi kartı limitlerine bir düzenleme yapılacak mı? Böyle bir düzenleme gereklidir. Bütün bankalardaki limitleri gözden geçirerek kişinin sahip olduğu mal varlığı gözden geçirilerek, kişinin halihazırdaki borçları gözden geçirilerek kredi kartı limitlerinin azaltılmasından ziyade bundan sonra artırılmaması yönünde çalışma yapılabilir.

TAKSİT SINIRLAMASI OLACAK MI?

Yüksek gelir grubundaki kişilerin kredi kartı harcaması yapmasını engelleyecek şekilde düzenleme yapılabilir. Lüks tüketim mallarına ilişkin taksit sınırlaması getirilebilir. İmkanı olan tek seferde almalı, taksit olmamalı.

‘ YENİ LİMİT DÜZENLEMESİ BEKLİYORUM’

Ben kredi kartı limitlerine genel bir düzenleme yapılacağını, borçlu olanın fazla borca girmemesi, geliri yüksek olanın da harcamalarının kontrol altına alınması için kredi kartı limitlerinde düzenleme yapılmasını, bunun geneli kapsamasını, tüm kazançlar ve borçlar dikkate alınarak yeni limit düzenlemesini bekliyorum.

DÜZENLEME SEÇİM SONRASI MI OLUR?

Kredi kartı düzenlemesinin seçimle ilgili bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası Başkanı kredi kartına ilişkin ‘bir düzenleme yapıyoruz bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunacağız’ dedi. Bunu yürürlüğe koyacak olan devletimizdir. Çalışma bittikten sonra düzenleme netleşecektir.

BAKAN ŞİMŞEK’İN ‘SÜRPRİZ YAPMADAN, PİYASAYI BOZMADAN’ SÖYLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özel sektörde kredi kartı kullanımı yaygınlaştı. Çek bir ödeme aracı olmaktan çıktı, bunun yerine kredi kartları kullanılıyor. Piyasanın işleyişini bozmadan bir düzenleme bekliyoruz.

BANKALAR KART LİMİTLERİNİ İSTEDİĞİ GİBİ BELİRLİYOR, BURADA GELİRE GÖRE BİR SINIRLAMA OLABİLİR Mİ?

Burada bankalar kişilerin gelirine bakmaksızın, halihazırda borcuna bakmaksızın kredi kartı limitlerini güncelleyebiliyor. Limitlerin bundan sonra yükseltilmeyeceğini tahmin ediyorum.Kredi kartı limitleri ortak bir havuzda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından takip edilebilir. Tüm bankalarda kişinin mevcut limitleri, riskleri, borçları, gelir durumu takip edilerek yapay zeka tarafından analiz edilir ve kişilere ortalama limit tahsis edilebilir. Limitten daha fazla bir harcama mevcutsa gelirine orantılı bir şekilde kredi kartı limitleri tahsis edilir diye düşünüyorum.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Kredi kartı gecikme faizi ve akdi faizi yüzde 4.50 seviyelerinde. Kredi kartı faizlerinin son 4 dönemdir artmadığını gördük. Devletimiz vatandaşı düşündüğü için ve yoğun şekilde kredi kartı kullanıldığı için gecikmeye düşen vatandaşların faiz maliyetine girmemesi adına faizler yükseltilmiyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ DAHA DA ARTAR MI?

Yeni bir faiz artışı daha olsa da kredi kartı faizlerinin yükseleceğini düşünmüyorum. Enflasyonla mücadele yeterince sağlanamazsa, piyasa soğutulamazsa daha az kredi kartı kullanımı teşvik edilmek için faizler artırılabilir.

Kaynak: Milliyet