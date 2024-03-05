Marmara dün akşam sallandı, Naci Görür’den açıklama geldi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, dün akşam saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi sarsıntının, 10.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
PROF. DR. GÖRÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depremine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Görür açıklamasında, "Dün akşam Çanakkale, Yenice'de 4.9 deprem oldu.
"STRES BİRİKİMİNİN OLDUĞU BİR BÖLGE"
Deprem, Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında, 7.2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge, böyle görece küçük depremler beklenebilir."
Kaynak: CNN TÜRK
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Jeol.müh. Behzat Gönül - Bu bölgede çok sayıda ve birbirine paralel faylar var. Üniversitede "Türkiye Jeolojisi" ve birçok derste "Marmara Bölgesi" içinden geçen "Kuzey Anadolu Fay Zonunun" üç kol olarak çalıştığını ve Marmara Bölgesinin güneyinde çok sayıda kollara ayrıldığını işledik. Bu ml:4.9 depremin, 1953 yılı ml:7.2 depremin olduğu yere yakın demekle kesin bir sonuca ulaşamayız. MTA ve üniversitelerin bu bölgede araştırmaları olduğunu 2002 yılında Gönen/Çanakkale belediye başkan yardımcısı makamında yaptığım görüşmede söyledi. Bu deprem yakın ve ayrı bir fayda olabilir, gelecekte Ml:6.5 civarı bir deprem olabilir.
Depremleri önceden tespit yapabilen bir Jeoloji Mühendisi olarak, deprem tehlikesinin olduğu arazide "Saha Jeolojisi" çalışmalarımda yaptığım; ölçümler, gözlemler ve deneyler sonucunda elde edilen "Deprem Öncül belirtileri" verilerini işleyip, ilgili bölgede ve fay segmentinde deprem olacağını veya olmayacağını da kesin olarak tespit yapmaktayım. TV ve basında yer almaktadır. Şahitlerim ve delillerim var.
Prof. Dr. Naci Görür ile, 2003 yılında İzmit S.D. kültür merkezinde düzenlenen deprem seminerine konuşmacı olarak geldiğinde tanışma fırsatım oldu. Prof. Naci Görür, benim Jeoloji Mühendisi olarak depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarımı bilmektedir. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.