Marmara dün akşam sallandı, Naci Görür’den açıklama geldi

Jeol.müh. Behzat Gönül - Bu bölgede çok sayıda ve birbirine paralel faylar var. Üniversitede "Türkiye Jeolojisi" ve birçok derste "Marmara Bölgesi" içinden geçen "Kuzey Anadolu Fay Zonunun" üç kol olarak çalıştığını ve Marmara Bölgesinin güneyinde çok sayıda kollara ayrıldığını işledik. Bu ml:4.9 depremin, 1953 yılı ml:7.2 depremin olduğu yere yakın demekle kesin bir sonuca ulaşamayız. MTA ve üniversitelerin bu bölgede araştırmaları olduğunu 2002 yılında Gönen/Çanakkale belediye başkan yardımcısı makamında yaptığım görüşmede söyledi. Bu deprem yakın ve ayrı bir fayda olabilir, gelecekte Ml:6.5 civarı bir deprem olabilir.

Depremleri önceden tespit yapabilen bir Jeoloji Mühendisi olarak, deprem tehlikesinin olduğu arazide "Saha Jeolojisi" çalışmalarımda yaptığım; ölçümler, gözlemler ve deneyler sonucunda elde edilen "Deprem Öncül belirtileri" verilerini işleyip, ilgili bölgede ve fay segmentinde deprem olacağını veya olmayacağını da kesin olarak tespit yapmaktayım. TV ve basında yer almaktadır. Şahitlerim ve delillerim var.

Prof. Dr. Naci Görür ile, 2003 yılında İzmit S.D. kültür merkezinde düzenlenen deprem seminerine konuşmacı olarak geldiğinde tanışma fırsatım oldu. Prof. Naci Görür, benim Jeoloji Mühendisi olarak depremlerin önceden tespiti konusunda yaptığım başarılı çalışmalarımı bilmektedir. (Jeoloji Müh. Behzat Gönül / Kocaeli)