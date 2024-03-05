Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Gram altında sert yükselişin nedeni belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Cuma günü 2100 lira seviyesinin üzerine çıkan gram altın fiyatı pazartesi günü de sert yükseliş göstererek dikkatleri üzerine çekti. Piyasada iki günde görülen sert hareketin sebebi merak ediliyor. Peki gram altın neden rekor kırıyor? İşte detaylar...

Gram altında sert yükselişin nedeni belli oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’deki gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceğine ilişkin fiyatlamalar altın piyasası üzerinde etkili oluyor.

Altın fiyatları Fed'in faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığı yönündeki işaretlerin etkisiyle geçtiğimiz gün sert yükseliş gösterdi. Ons altın fiyatı dün akşam saatlerinde 2119 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın en son 4 Aralık tarihinde 2148 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

GRAM ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor üstüne rekor kırmasına yol açıyor. Cuma günü 2105 lira seviyesine kadar yükselen gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden rekor kırdı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Dün akşam saatlerinde 2150 lira seviyesini gören gram altın önemli bir eşiği daha aştı. Özellikle ons altındaki ani hareketlenmeler ve dolar/TL’deki yukarı yönlü seyir gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açıyor.

GRAM ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN!

Öte yandan IKON Menkul tarafından hazırlanan gram altın analizi şöyle:

“Gram altın, dolar kurundaki istikralı yükselişin bu hafta biraz daha hızlanması bir yana, ons altın $ tarafında Cuma gününden bu yana sert bir yükselişin gerçekleşmesiyle birlikte 2147 seviyesine kadar yükseldi. Ons altının durumu bir yana, ürünün kendi tekniğine baktığımızda kısa vadedeki trend takibini 8 haftalık ortalama ile izliyoruz. Bu ortalama 2023 Ekim ayındaki 1630 seviyesinden bu yana trendi izlemeyi sürdürüyor. Bu ortalama şu an 2011 seviyesine denk geliyor. Haftalık 2011 liranın altında kapanmadığı sürece mevcut trendin devamını bekleyebiliriz.

Gram altında destekler 2085 – 2011 – 1926

Dirençler 2147 – 2244 – 2323”

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2116 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2119 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2110 dolar, en yüksek ise 2119 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 2160 LİRAYI DA AŞTI

Güne 2148 liradan başlayan gram altın 2166 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2142 lira seviyesi test edildi.

Kaynak: Milliyet

# yeni, hafta, Merkez Bankası, para, faiz, ABD

05 Mar 2024 - 09:14 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.237.996 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR

Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...

BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMAMIZ İÇİN BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ALINACAKTIR. *Vardiyalı çalışacak *Lise mezunu ( Tercihen) *Bay adaylar askerliğ...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

TÜPRAŞ temettü dağıtacak! İşte detaylar mask
TÜPRAŞ temettü dağıtacak! İşte detaylar
Borsa güne yükselişle başladı mask
Borsa güne yükselişle başladı
Uzmanlar uyarıyor! Faize dikkat mask
Uzmanlar uyarıyor! Faize dikkat
Zeytinoğlu dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası mask
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası
Borsa haftaya yükselişle başladı mask
Borsa haftaya yükselişle başladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL