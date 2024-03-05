Gram altında sert yükselişin nedeni belli oldu

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’deki gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceğine ilişkin fiyatlamalar altın piyasası üzerinde etkili oluyor.

Altın fiyatları Fed'in faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığı yönündeki işaretlerin etkisiyle geçtiğimiz gün sert yükseliş gösterdi. Ons altın fiyatı dün akşam saatlerinde 2119 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın en son 4 Aralık tarihinde 2148 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

GRAM ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor üstüne rekor kırmasına yol açıyor. Cuma günü 2105 lira seviyesine kadar yükselen gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden rekor kırdı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Dün akşam saatlerinde 2150 lira seviyesini gören gram altın önemli bir eşiği daha aştı. Özellikle ons altındaki ani hareketlenmeler ve dolar/TL’deki yukarı yönlü seyir gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açıyor.

GRAM ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN!

Öte yandan IKON Menkul tarafından hazırlanan gram altın analizi şöyle:

“Gram altın, dolar kurundaki istikralı yükselişin bu hafta biraz daha hızlanması bir yana, ons altın $ tarafında Cuma gününden bu yana sert bir yükselişin gerçekleşmesiyle birlikte 2147 seviyesine kadar yükseldi. Ons altının durumu bir yana, ürünün kendi tekniğine baktığımızda kısa vadedeki trend takibini 8 haftalık ortalama ile izliyoruz. Bu ortalama 2023 Ekim ayındaki 1630 seviyesinden bu yana trendi izlemeyi sürdürüyor. Bu ortalama şu an 2011 seviyesine denk geliyor. Haftalık 2011 liranın altında kapanmadığı sürece mevcut trendin devamını bekleyebiliriz.

Gram altında destekler 2085 – 2011 – 1926

Dirençler 2147 – 2244 – 2323”

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2116 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2119 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2110 dolar, en yüksek ise 2119 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 2160 LİRAYI DA AŞTI

Güne 2148 liradan başlayan gram altın 2166 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2142 lira seviyesi test edildi.

Kaynak: Milliyet