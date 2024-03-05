Bağımlılık, Gerek İç Gerekse Dış Dünya İle İlişkilerinde Sorunlar Doğmasına Neden Olmaktadır

Dr. Mutlu “Yeşilay, tütün (sigara), alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden ve çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. 5 Mart 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanı’na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele amacıyla "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay, tüm bağımlılık türleriyle mücadele için, kamu yararına çalışan dernekler arasında yer alır. Haziran 2023 itibarıyla 120 şube, 107 danışmanlık merkezi, 80 bin gönüllü ile 95 ülkede hizmet vermektedir.” dedi.

Bağımlılık, bireyin kullanmakta olduğu madde, alkol ya da sigara üzerinde kontrolü kaybetmesi olarak tanımlayan Dr. Mutlu “Uyuşturucu ve sigara gibi vücudun işlevlerini bozan maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görülmesine rağmen bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Yine kişinin alkolün kendisine ve sosyal ilişkilerine zararlı olduğunu bildiği halde içmekten kendini alamamasıdır.” açıklamasında bulundu.

Bağımlılık türlerini sıralayan Dr. Mutlu “Sigara-tütün, madde ve alkol bağımlılığının yanı sıra teknoloji, kumar ve alışveriş vs. bağımlılığını içinde barındıran davranışsal bağımlılıklar gibi çeşitli bağımlılıklar bulunmaktadır. Bu nesnelerle ilişki bireyin isteği ile başlasa da zaman içinde bireyin özerkliğini ortadan kaldıran bir özellik taşımaktadır. Bu durum zaman içinde bireyin o zamana kadar olmayan bazı tutumlar geliştirmesine yol açar. Gerek iç gerekse dış dünya ile ilişkilerinde sorunlar doğmasına neden olmaktadır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Bülten